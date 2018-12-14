Бюджет Киева 2019: сколько денег уйдет на метро на Виноградарь и "уставший" Шулявский мост
Киевсовет принял бюджет Киева на 2019 год. Сколько денег в нем предусмотрено на транспортную инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство столицы.
На капитальные расходы в следующем году в главной смете столицы предусмотрено 13,5 миллиарда гривен.
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Более трети этой суммы (более 4,75 миллиарда гривен) пойдет на жилищно-коммунальное хозяйство столицы.
Бюджет Киева 2019: на ЖКХ выделят 35%
Почти столько же (4,491 млрд грн) потратят на дороги, метро и инфраструктуру.
На что пойдет бюджет Киева 2019
Согласно проекту бюджета, в целом транспорт и транспортная инфраструктура в приоритете столичных властей в 2019-м году.
Так, на строительство многострадального моста, которое началось еще в далеком 1993-м, в следующем году планируют потратить 630 миллионов гривен. И это станет крупнейшей инвестицией в транспортную инфраструктуру Киева следующего года.
Бюджет Киева 2019: больше всего денег пойдет на Подольский мост
Почти вдвое меньше денег пойдет на реконструкцию "уставшего" Шулявского путепровода – 363,4 миллиона гривен.
Строительство метро на Виноградарь в 2019-м обойдется Киеву в полмиллиарда гривен.
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Ранее стала известна цена проектных работ долгожданного метро на Троещину.
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