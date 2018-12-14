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      Бюджет Киева 2019: сколько денег уйдет на метро на Виноградарь и "уставший" Шулявский мост

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      Бюджет Киева 2019: строительство Подольского моста
      Бюджет Киева 2019: строительство Подольского моста / flickr.com

      Киевсовет принял бюджет Киева на 2019 год. Сколько денег в нем предусмотрено на транспортную инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство столицы.

      На капитальные расходы в следующем году в главной смете столицы предусмотрено 13,5 миллиарда гривен.

      Смотрите также: Над Владимирским спуском начали строительство велопешеходного моста: визуализация проекта

      Более трети этой суммы (более 4,75 миллиарда гривен) пойдет на жилищно-коммунальное хозяйство столицы.

      бюджет Києва 2019 ЖКГ
      Бюджет Киева 2019: на ЖКХ выделят 35%

      Почти столько же (4,491 млрд грн) потратят на дороги, метро и инфраструктуру.

      бюджет Києва 2019 гроші капітальні видатки
      На что пойдет бюджет Киева 2019

      Согласно проекту бюджета, в целом транспорт и транспортная инфраструктура в приоритете столичных властей в 2019-м году.

      Так, на строительство многострадального моста, которое началось еще в далеком 1993-м, в следующем году планируют потратить 630 миллионов гривен. И это станет крупнейшей инвестицией в транспортную инфраструктуру Киева следующего года.

      бюджет Києва Подільський міст
      Бюджет Киева 2019: больше всего денег пойдет на Подольский мост

      Почти вдвое меньше денег пойдет на реконструкцию "уставшего" Шулявского путепровода363,4 миллиона гривен.

      Строительство метро на Виноградарь в 2019-м обойдется Киеву в полмиллиарда гривен.

      Читайте также: Когда поедет метро на Виноградарь и что известно о новых станциях

      Ранее стала известна цена проектных работ долгожданного метро на Троещину.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости КГГА Шулявский мост Бюджет-2019 Деньги Новости Киева Строительство
      Источник: 24 канал
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