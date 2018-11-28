Бюджет Минобороны нужно увеличить минимум вдвое, – Андрей Садовый

До 28 тысяч гривен повысить зарплаты солдатам на передовой.

Такое предложение по развитию украинской армии лидер "Самопомочи" Андрей Садовый озвучил в интервью 24 каналу.

Если воин на передовой получает 8 тысяч гривен – разве это достойная зарплата? В следующем году предусматривают 10 тысяч. Но это все равно мало. По моему убеждению, зарплата на передовой должна быть 28 тысяч гривен. Где их взять? Убрать из расходов, предусмотренных на госслужащих,

– заявил Андрей Садовый.

По его словам, в Украине до 200 тысяч чиновников, на которых в следующем году планируют потратить 135 млрд грн. А на Минобороны в бюджете предусмотрели только 111 млрд грн.

"Я бы однозначно 10 млрд передал с госслужбы на нужды армии, для зарплат солдат", – убежден он.

Кроме зарплаты, нужно продумать обеспечение солдат, которые возвращаются с передовой домой. По словам Садового, во Львове уже более 2 тысяч ветеранов получили по 100 тысяч грн одноразовой помощи. И такая программа должна работать по всей Украине.

"Мы много слышим о том, какая сильная наша армия. Но должны знать одну правду – 80% бюджета Минобороны идет на проедание. Это печально. Бюджет на оборону должен быть как минимум вдвое выше, потому что солдат – это опора. Он должен иметь достойную зарплату, достойную защиту, современное оборудование. И надо оружие и амуницию производить здесь, в Украине, развивать современный военно-промышленный комплекс. Сегодня этого не делают. Почему? Потому что кому-то выгодно на заводе одного из депутатов выпускать минометы "Молот", и неважно, что они взрываются. Никто не думает о человеке, о солдате. Например, американцы готовы инвестировать в нашу оборонную промышленность, но никто их туда не пускает", – добавил Садовый.