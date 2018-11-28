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      Бюджет Минобороны нужно увеличить минимум вдвое, – Андрей Садовый

      59 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      До 28 тысяч гривен повысить зарплаты солдатам на передовой.

      Такое предложение по развитию украинской армии лидер "Самопомочи" Андрей Садовый озвучил в интервью 24 каналу.

      Если воин на передовой получает 8 тысяч гривен – разве это достойная зарплата? В следующем году предусматривают 10 тысяч. Но это все равно мало. По моему убеждению, зарплата на передовой должна быть 28 тысяч гривен. Где их взять? Убрать из расходов, предусмотренных на госслужащих,
      – заявил Андрей Садовый.

      По его словам, в Украине до 200 тысяч чиновников, на которых в следующем году планируют потратить 135 млрд грн. А на Минобороны в бюджете предусмотрели только 111 млрд грн.

      "Я бы однозначно 10 млрд передал с госслужбы на нужды армии, для зарплат солдат", – убежден он.

      Кроме зарплаты, нужно продумать обеспечение солдат, которые возвращаются с передовой домой. По словам Садового, во Львове уже более 2 тысяч ветеранов получили по 100 тысяч грн одноразовой помощи. И такая программа должна работать по всей Украине.

      "Мы много слышим о том, какая сильная наша армия. Но должны знать одну правду – 80% бюджета Минобороны идет на проедание. Это печально. Бюджет на оборону должен быть как минимум вдвое выше, потому что солдат – это опора. Он должен иметь достойную зарплату, достойную защиту, современное оборудование. И надо оружие и амуницию производить здесь, в Украине, развивать современный военно-промышленный комплекс. Сегодня этого не делают. Почему? Потому что кому-то выгодно на заводе одного из депутатов выпускать минометы "Молот", и неважно, что они взрываются. Никто не думает о человеке, о солдате. Например, американцы готовы инвестировать в нашу оборонную промышленность, но никто их туда не пускает", – добавил Садовый.

      Теги: Новости политики Деньги Финансы Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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