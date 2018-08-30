Бюджет на "тёплые кредиты" исчерпан задолго до конца года

В дальнейшем приостанавливается финансирование кредитов на проведение энергоэффективных мероприятий в 2018 году, ведь все бюджетные средства, предусмотренные для этих целей, уже использованы.

Об этом сообщил HROMADSKE.

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Руководитель Государственного агентства по энергоэффективности Украины Сергей Савчук на пресс-конференции 30 августа 2018 года официально подтвердил эту информацию.

На этот год правительство утвердило 195 милионов гривен "тёплых кредитов" для ОСМД. За полгода эти средства были исчерпаны, и, фактически, банки больше не кредитируют это направление,

– сообщил Савчук.

А лимит на средства для утепления частных домов был исчерпан еще раньше.

С начала запуска программы было компенсировано почти 2,3 миллиарда гривен. В целом программа "тёплых кредитов" предусматривает получение из бюджета компенсации части кредита, взятого на утепление домов, покупку негазовых котлов и внедрение других энергоэффективных мероприятий. Восстановленная ​​программа работает с апреля 2018 году, государственный бюджет содержал соответствующую статью расходов в размере 400 миллионов гривен.

Напомним, программа по компенсации расходов на мероприятия по повышению энергоэффективности жилья правительство ввело еще в начале апреля 2015 года. Она предусматривает возмещение 20-40% стоимости "тёплых кредитов".