Бюджетник Moto E5 Plus поступил в продажу в Украине: цена смартфона
Компания Motorola запустила продажи в Украине нового смартфона-бюджетника Moto E5 Plus. В нашей стране это устройство можно купить за 5995 гривен.
Об этом сообщает издание tehnot.com.
Пока доступна лишь одна модификация устройства с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти и сером корпусе и с накопителем вместимостью 32 ГБ.
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Смартфон получил 6-дюймовый экран. Основная камера имеет разрешение 12 Мп с лазерным автофокусом. Селфи-камера имеет разрешение 5 Мп.
Moto E5 Plus поступил в продажу в Украине
Большим преимуществом устройства является вместительная батарея – 5 000 мАч. Это один из немногих смартфонов со столь емким аккумулятором, что не требуется постоянно носить с собой павербанк.
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