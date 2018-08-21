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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Бюджетник Moto E5 Plus поступил в продажу в Украине: цена смартфона

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Moto E5 Plus: цена в Украине
Moto E5 Plus: цена в Украине / citrus.ua

Компания Motorola запустила продажи в Украине нового смартфона-бюджетника Moto E5 Plus. В нашей стране это устройство можно купить за 5995 гривен.

Об этом сообщает издание tehnot.com.

Пока доступна лишь одна модификация устройства с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти и сером корпусе и с накопителем вместимостью 32 ГБ.

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Смартфон получил 6-дюймовый экран. Основная камера имеет разрешение 12 Мп с лазерным автофокусом. Селфи-камера имеет разрешение 5 Мп.

Moto E5 Plus поступил в продажу в Украине

Большим преимуществом устройства является вместительная батарея – 5 000 мАч. Это один из немногих смартфонов со столь емким аккумулятором, что не требуется постоянно носить с собой павербанк.

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Теги: Техно Смартфоны Motorola
Источник: 24 Канал
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