06:01
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
  • суббота
    20°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Бюджетный эффект от "металлургического закона" составляет более 1 млрд грн в год, – Галасюк

52 Читати новину українською
Металлургия
Металлургия / uaprom.info

Эксперты оценивают положительный бюджетный эффект от "металлургического закона" в более 1 млрд грн в год.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, сообщает uaprom.

Галасюк напомнил, что в июле 2015 года с целью ликвидации дефицита металлолома на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения потребностей оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры парламент принял закон о временном повышении экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну.

Благодаря закону только за первый год действия удалось сохранить 35 тыс. рабочих мест и 1,6 млрд долл. валютной выручки, втрое увеличить таможенные поступления от экспорта лома и сократить дефицит лома для предприятий на 40%.

В 2017 году парламент продлил действие "металлургического закона" еще на 1 год.

"Однако сейчас ситуация обостряется – металлолом в мире дорожает и нынешняя ставка вывозной таможенной пошлины (30 евро/т) постепенно перестает выполнять свою защитную роль (доля в цене уменьшилась с 19% в 2016 году до 13% в 2017 году). Поэтому новым "металлургическим законопроектом" № 8226 мы предлагаем поднять пошлину до 42 евро/т и продлить его на 3 года, – напомнил глава комитета ВР. – Такой размер пошлины соответствует адвалорной ставке 20% при уровне цен 2017 года. В Китае, кстати, пошлина 40%, в Индии – свыше 35%, в Пакистане – 25%, а в Казахстане до недавнего времени действовал полный запрет экспорта металлолома".

Галасюк также отметил, что "металлургический законопроект" № 8226 подпадает под разрешенные исключения в соглашении ВТО.

"Положительный бюджетный эффект "металлургического закона" оценивается экспертами в более 1 млрд грн/год. Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства рекомендовал принять законопроект № 8226 в целом. Надеюсь, что парламентарии и на этот раз станут на сторону национальных интересов Украины и проголосуют за отечественную промышленность, экономику и общественное благосостояние!" – подытожил он.

Теги: Экспорт пошлина металургия Законодательство
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 15 мая: обыск
15 мая, 22:29 Главные новости 15 мая: обыск "РИА Новости Украина" и открытие Крымского моста
377
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 мая, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 765
Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево
15 мая, 21:02 Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево
Катерина Петренко 499
Обыски в РИА
15 мая, 20:01 Обыски в РИА "Новости": кратко о причинах и последствиях
Євгенія Мазур 281
15 мая, 19:01 "Северный поток-2": России рано радоваться?
Інна Жолобович 965
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук