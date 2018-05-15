Бюджетный эффект от "металлургического закона" составляет более 1 млрд грн в год, – Галасюк

Эксперты оценивают положительный бюджетный эффект от "металлургического закона" в более 1 млрд грн в год.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, сообщает uaprom.

Галасюк напомнил, что в июле 2015 года с целью ликвидации дефицита металлолома на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения потребностей оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры парламент принял закон о временном повышении экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну.

Благодаря закону только за первый год действия удалось сохранить 35 тыс. рабочих мест и 1,6 млрд долл. валютной выручки, втрое увеличить таможенные поступления от экспорта лома и сократить дефицит лома для предприятий на 40%.

В 2017 году парламент продлил действие "металлургического закона" еще на 1 год.

"Однако сейчас ситуация обостряется – металлолом в мире дорожает и нынешняя ставка вывозной таможенной пошлины (30 евро/т) постепенно перестает выполнять свою защитную роль (доля в цене уменьшилась с 19% в 2016 году до 13% в 2017 году). Поэтому новым "металлургическим законопроектом" № 8226 мы предлагаем поднять пошлину до 42 евро/т и продлить его на 3 года, – напомнил глава комитета ВР. – Такой размер пошлины соответствует адвалорной ставке 20% при уровне цен 2017 года. В Китае, кстати, пошлина 40%, в Индии – свыше 35%, в Пакистане – 25%, а в Казахстане до недавнего времени действовал полный запрет экспорта металлолома".

Галасюк также отметил, что "металлургический законопроект" № 8226 подпадает под разрешенные исключения в соглашении ВТО.

"Положительный бюджетный эффект "металлургического закона" оценивается экспертами в более 1 млрд грн/год. Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства рекомендовал принять законопроект № 8226 в целом. Надеюсь, что парламентарии и на этот раз станут на сторону национальных интересов Украины и проголосуют за отечественную промышленность, экономику и общественное благосостояние!" – подытожил он.