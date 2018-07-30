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Бюджетный Moto E5 Play Android Oreo за 100 евро вскоре поступит в продажу

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Moto E5 Play Android Oreo (Go Edition) вскоре поступит в продажу
Moto E5 Play Android Oreo (Go Edition) вскоре поступит в продажу

Компания Motorola недавно анонсировала свой новый бюджетный смартфон Moto E5 Play Android Oreo (Go Edition). Уже скоро в Европе начнется продажа устройства.

Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo Go Edition. Как известно, Android Go, представили в прошлом году специально для бюджетных смартфонов для рынков развивающихся стран.

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Диагональ дисплея составляет 5,34 дюйма, а его разрешение 480х960 точек. Устройство работает на 4-ядерном процессоре Snapdragon 425, лишь гигабайт оперативной памяти и 16 ГБ встроенного хранилища.

Moto E5 Play Android Oreo

Moto E5 Play Android Oreo стоит 105 евро

Емкость аккумулятора Moto E5 Play Android Oreo тоже довольно скромная – 2100 мА. Основная камера имеет разрешение 8 Мп, фронтальная – 5 Мп.

В Европе смартфон будет стоить всего 105 евро, а это 3200 гривен.

Итак, если вы ищете обычный смартфон для повседневной работы и при этом за хорошую цену, то Moto E5 Play Android Oreo – идеальный вариант. Однако, если вам нужно устройство для просмотра видео, игр или долгого пребывания в соцсетях – лучше поискать более дорогую модель. Ведь у этого гаджета плохая разрешающая способность, слабенький процессор и очень короткое время работы на одном заряде батареи.

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Теги: Смартфоны Техно Motorola
Источник: 24 Канал
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