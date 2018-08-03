Бюджетный ноутбук Prestigio Smartbook 141S получил металлический корпус: фото

14-дюймовый ноутбук Smartbook 141S от Prestigio получил металлический корпус и матовое покрытие, что позволяет работать при ярком солнце.

Об этом сообщает 4pda.ru.

Экран Smartbook 141S имеет разрешение Full HD. Устройство работает на 2-ядероном процессоре Intel Celeron N3350 Apollo Lake с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Он имеет уже установленную операционную систему Windows 10 Home.

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Доступны модификации с 3 и 4 ГБ оперативной памяти. Флеш-хранилища ноутбук получил 32 или 128 ГБ.

Ноутбук оснащен двумя портами USB 3.0 и разъемом micro-HDMI. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi и Bluetooth 4.0.

Prestigio Smartbook 141S в металлическом корпусе

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