Бюджетный ноутбук Prestigio Smartbook 141S получил металлический корпус: фото
14-дюймовый ноутбук Smartbook 141S от Prestigio получил металлический корпус и матовое покрытие, что позволяет работать при ярком солнце.
Об этом сообщает 4pda.ru.
Экран Smartbook 141S имеет разрешение Full HD. Устройство работает на 2-ядероном процессоре Intel Celeron N3350 Apollo Lake с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Он имеет уже установленную операционную систему Windows 10 Home.
Читайте также: Xiaomi и Intel готовят игрового "монстра" – новый ноутбук
Доступны модификации с 3 и 4 ГБ оперативной памяти. Флеш-хранилища ноутбук получил 32 или 128 ГБ.
Ноутбук оснащен двумя портами USB 3.0 и разъемом micro-HDMI. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi и Bluetooth 4.0.
Prestigio Smartbook 141S в металлическом корпусе
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Выбор редакции
-
Путин может войти в историю как диктатор, который привел к геноциду россиян, – политологсегодня, 09:02
-
Главные новости 2 августа: покушение на одесских активистов, туристы застряли в Италиисегодня, 08:04
-
Если мы начнем перевооружать армию, то освобождение Донбасса произойдет очень быстро, – экспертсегодня, 07:01