Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 6 протестировали на мощность: результат приятно удивил
Новый бюджетный смартфон от Xiaomi – Redmi 6, протестировали на бенчмарке AnTuTu. И стоит добавить, что гаджет показал значительно лучший результат, чем можно было ожидать.
Результаты теста обнародованы на Antutu.com.
Как свидетельствуют тесты, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22 набрал более 75 тысяч баллов против 70 тысяч, которыми оценили работу Xiaomi Redmi 5.
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При этом процессорные ядра в общем зачете показали лучший результат, а вот видеоускоритель уступил Adreno 506 в Snapdragon 450, хотя эта разница была минимальна.
В целом эксперты AnTuTu оценили потенциал смартфона Redmi 6.
Процессор Xiaomi Redmi 6 протестировали на AnTuTu
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