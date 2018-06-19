Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 6 протестировали на мощность: результат приятно удивил

Новый бюджетный смартфон от Xiaomi – Redmi 6, протестировали на бенчмарке AnTuTu. И стоит добавить, что гаджет показал значительно лучший результат, чем можно было ожидать.

Результаты теста обнародованы на Antutu.com.

Как свидетельствуют тесты, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22 набрал более 75 тысяч баллов против 70 тысяч, которыми оценили работу Xiaomi Redmi 5.

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При этом процессорные ядра в общем зачете показали лучший результат, а вот видеоускоритель уступил Adreno 506 в Snapdragon 450, хотя эта разница была минимальна.

В целом эксперты AnTuTu оценили потенциал смартфона Redmi 6.

Процессор Xiaomi Redmi 6 протестировали на AnTuTu

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