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Бюрократические издевки: почему освобожденным из плена украинцам не выплатили по 100 тыс. гривен

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Освобожденные пленные который месяц ждут обещанных выплат. Людям, которых освободили 27 декабря 2017 года, так и не выплатили по 100 тысяч гривен. Тогда финансовую помощь обещал премьер-министр Владимир Гройсман. Но деньги люди до сих пор не увидели.

444 дня – именно столько Владислав Овчаренко провел в плену пророссийских боевиков на Луганщине. 17 лет заключения он получил за сожжение символики самопровозглашенной республики. Парню повезло, он попал в список на обмен, и уже три месяца как на свободе. И хотя не привык жаловаться на жизнь, будни плена дали о себе знать.

"Потеря зрения, потеря зубов – главное, что жив", – прокомментировал он.

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Три месяца назад удалось освободить 74 украинцев. Абсолютное большинство из этого списка, вернувшись домой, прошли медицинскую реабилитацию. После все разъехались к друзьям и по домам с новыми проблемами. Так как пророссийские застенки не только подорвали здоровье, но и психически сломали людей.

Почти сразу, по освобождению пленных, глава Кабинета министров пообещал помочь пострадавшим: оказать медицинскую помощь, выделить каждому по 100 тысяч гривен и помочь с жильем. Но на практике все оказалось иначе.

Что такое помощь. Это консультация, или совет, где вы можете взять и поставить на учет в длиннющую очередь – сегодня не определено. Более того, мы не знаем ни одного случая, когда такое жилье было предоставлено,
– рассказала исполнительный директор благотворительного фонда Восток-SOS Александра Дворецкая.

И, фактически, из трех обещанных пособий, экс-пленные получили только медицинскую реабилитацию. Ни жилья, ни денег никто так и не увидел. В правительстве это объяснили тем, что деньги потерялись между министерствами. Правительство сначала положило это на Министерство соцполитики, но в марте постановление отредактировали и обязанность переложили на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Да и это еще не все. Справки от СБУ о том, что людей незаконно удерживали в неволе, недостаточно. Пленники должны еще доказать, что нуждаются в такой денежной помощи. И, как это сделать ни пленные, ни волонтеры не знают. В министерстве обещают разъяснить позже.

Больше о проблемах после возвращения из плена – смотрите в сюжете.

Автор: Игорь Токарь
Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Деньги Война на Донбассе Кабинет Министров Украины Здоровье
Источник: 24 Канал
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