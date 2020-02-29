Бьют днем и ночью, большие потери: пропагандист РФ в Сирии пожаловался на обстрелы Турции

Российский пропагандист, который сейчас находится в Сирии жалуется на то, что турецкие беспилотники обстреливают автомобили и даже мотоциклы сирийских и российских подразделений.

Об этом говорится в обнародованном видео пропагандиста. По его словам, "дроны работают и днем и ночью".

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Пропагандист заявил, что за последние сутки все потери сирийских вооруженных сил из-за атак беспилотников. По его словам, как только в небе над сирийским Идлибом появились турецкие ударные беспилотники, характер боевых действий существенно изменился.

Смотрите видео обстрелов сирийско-российских военных:

Атака России на Турцию в Сирии: главное

В четверг, 27 февраля, российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения.

После обстрела, Турция начала активно наносить удары по сирийским войскам. На северо-западе Сирии было нейтрализовано 56 бойцов армии Асада, а также много военной техники.

В РФ утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бэйхун в зоне Идлиб.

Запад осудил действия Асада и России. В частности, на стороне Турции выступили США, НАТО, Германия и Украина.

За что Турция, Россия и режим Асада воюют в Сирии?Сирийский диктатор Башар Асад хочет восстановить контроль над территорией всей страны. В то же время, почти треть Сирии занимают оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов.



Неизменным союзником Асада в этой войне является Россия, которая поддерживает сирийскую армию и заинтересована в укреплении правительства Асада. Кремль пытается укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, так как безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.



Турция также воюет за свои амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможным сепаратизацию региона.



Что надо знать о ситуации в Сирии / Инфографика 24 канала