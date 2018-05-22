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Бюджетник от Huawei Honor Play 7: сколько будет стоить в Украине

99 Читати новину українською
Huawei Honor Play 7
Huawei Honor Play 7 / gsmarena.com

Компания Huawei представила новый бюджетный смартфон Honor Play 7. Он ориентирован на китайский рынок, но аналогичные телефоны появятся и на других рынках, в том числе и на украинском.

Об этом пишет издание tehnot.com.

Honor Play 7: характеристики

Смартфон Honor Play 7 имеет 5,45-дюймовый IPS-дисплей FullView с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440×720 пикселей. Экран покрыт защитным стеклом 2.5D.

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Honor Play 7 оснащен чипсетом MediaTek MT6739 (четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц) с графикой PowerVR GE8100, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной. Также телефон имеет слот для карт памяти microSD.

Смартфон имеет 16-пиксельную основную камеру с фазовым автофокусом и вспышкой. Фронтальная камера имеет 5 МП и также вспышку. Он работает на Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.1.

Honor Play 7 должен поступить в продажу в Китае уже сегодня, 22 мая. Стоимость 599 юаней (2400 гривен).

Honor 7A: цена в Украине

В Украину смартфон поступит под названием Honor 7A. Подобная модель есть в продуктовой линейке Huawei под именем Y5 2018, она стоит 3699 гривен. Поэтому журналисты предполагают, что столько же будет стоить и новый смартфон.

Honor 7A

В Украине он будет под названием Honor 7A

Теги: Техно Смартфоны Китай Huawei
Источник: 24 Канал
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