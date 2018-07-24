Blackview представил смартфон с популярной фишкой, который стоит 70 долларов

Китайский бренд Blackview представил свой новый смартфон Blackview A30. Устройство получило большой экран с популярной ныне "монобровью". При этом цена приятно удивляет – всего 70 долларов.

Об этом пишет china-review.com.ua.

Смартфон оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1132х540 пикселей. Вверху экрана традиционный для новых смартфонов вырез, а внизу дисплея есть заметная рамка. Экран также получил покрытие стеклом Wizus Glass.

Читайте также: Xiaomi Mi A2 и A2 Mi Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов

При этом Blackview A30 оснащен бюджетным чипом MediaTek MT6580A. Поэтому смартфон не будет работать в сети 4G/LTE. Устройство имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Основная камера имеет разрешение на 8 МП, а фронтальная – 5 Мп.

Blackview A30 получил бюджетные характеристики

При этом смартфон не имеет сканера отпечатков пальцев, но добавлена функция распознавания лица. Емкость батареи составляет всего 2500 мАч.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно