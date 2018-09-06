Благодаря чему Apple будет не похожим на большинство Android-смартфонов в 2019 году

Ни один из іPhone, которые будет выпущены в 2019 году, не будет оснащен сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. Зато для аутентификации пользователей здесь будет использоваться только TrueDepth-камера, которая отвечает за работу интерфейса Face ID.

Такое заявление сделал аналитик Мин-Чи Куо, передает AppleInsider.

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По его словам, причиной такого шага может стать нежелание Apple делать iPhone похожим на Android-смартфоны.

Как подчеркивает специалист, дело в том, что конкуренты компании Samsung и другие производители слишком заинтересованы в установке сканера в дисплей. В частности, такой интерес спровоцирован успехом Vivo X21, который стал первым смартфоном с подобной технологией.

Следовательно, прогнозируется, что в 2019 году встроенным в дисплей дактилоскопический сенсором будет оборудовано большинство Android-флагманов. А на фоне массового интереса стоимость необходимых комплектующих снизится, правда, качество распознавания увеличится за счет ультразвуковых технологий.

К слову, в число первых смартфонов с наэкранным сканером может войти Samsung Galaxy S10, презентация которого ожидается в первом квартале 2019 года.

12 сентября в штаб-квартире Apple в Купертино компания Apple проведет презентацию новых моделей смартфонов iPhone.

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