Благодаря карантину в Индии исчез смог и люди смогли увидеть Гималаи: трогательные фото
После десяти дней карантина в Индии многие смогли увидеть то, чего не видели уже более десяти лет. Именно благодаря карантину очистился воздух и жители штата Пенджаб, например, увидели хребет Гималаев, расположенный в более чем 100 километрах.
Индийцы начали делиться в соцсетях фотографиями с видом на горы, что было бы невозможно, если бы не карантин: остановились многие заводы, транспорт, и над городами исчез смог.
К слову В Индии железнодорожные вагоны превращают в больнице
Заметим, по официальным данным, в Нью-Дели уровень загрязнения воздуха PM10 в первый день карантина уменьшился на 44%. В общем улучшение качества воздуха зафиксировали в 85 городах Индии только за первую неделю общенационального карантина.
"Даже худший кризис может иметь положительные побочные эффекты", – написал один из пользователей твиттера.
Красота в период карантина: смотрите фото из соцсетей
В некоторых городах люди впервые за 30 лет увидели горы
Индийцы на севере страны охотно делятся видами, которых не было бы без карантина
Ситуация с коронавирусом в Индии: по состоянию на 11 апреля в стране зафиксировано 7 600 случаев коронавируса, из них 249 – смертельные.
Индия и коронавирус: как закрыть миллиард людей на карантин – читайте в материале 24 канала.
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