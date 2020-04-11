Благодаря карантину в Индии исчез смог и люди смогли увидеть Гималаи: трогательные фото

После десяти дней карантина в Индии многие смогли увидеть то, чего не видели уже более десяти лет. Именно благодаря карантину очистился воздух и жители штата Пенджаб, например, увидели хребет Гималаев, расположенный в более чем 100 километрах.

Индийцы начали делиться в соцсетях фотографиями с видом на горы, что было бы невозможно, если бы не карантин: остановились многие заводы, транспорт, и над городами исчез смог.

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Заметим, по официальным данным, в Нью-Дели уровень загрязнения воздуха PM10 в первый день карантина уменьшился на 44%. В общем улучшение качества воздуха зафиксировали в 85 городах Индии только за первую неделю общенационального карантина.

" Даже худший кризис может иметь положительные побочные эффекты ", – написал один из пользователей твиттера.

Удивительно.

С чистым воздухом некоторые индийцы могут теперь видеть Гималаи впервые за десятилетия.

Даже худшее из кризиса может иметь положительные побочные эффекты. pic.twitter.com/1Pi1gcZAWL - Эрик Солхейм (@ErikSolheim) 11 апреля 2020 г.

Красота в период карантина: смотрите фото из соцсетей

The mighty Himalayas are now visible from Pathankot, Punjab. Thanks to super visibility and no pollution.



What an incredible sight! pic.twitter.com/dY4AI9ZvXa — Paras (@parasrishi) April 4, 2020

Himalayas visible from Jalandhar for the first time



Nature Reloaded pic.twitter.com/z07owheLjC — B S Bedi (@Road2India) April 3, 2020



В некоторых городах люди впервые за 30 лет увидели горы



Индийцы на севере страны охотно делятся видами, которых не было бы без карантина

Ситуация с коронавирусом в Индии: по состоянию на 11 апреля в стране зафиксировано 7 600 случаев коронавируса, из них 249 – смертельные.

Индия и коронавирус: как закрыть миллиард людей на карантин – читайте в материале 24 канала.