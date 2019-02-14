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      Благодаря компании Киевстар в общественном транспорте Винницы теперь можно оплатить проезд SMS

      Новая тема 4 Читати новину українською

      Винница стала вторым украинским городом, где за проезд в общественном транспорте можно расплатиться смс-сообщением.

      Услугу сделали доступной благодаря компании Киевстар. Теперь для оплаты проезда достаточно отправить бесплатное сообщение на номер 877 с кодом соответствующего маршрута.

      "Это очень удобно, потому что это занимает меньше времени и не нужно ждать прихода кондуктора", – сказал пассажир Сергей Жабко.

      Информацию с кодами маршрутов разместили во всех троллейбусах и автобусах.

      "Это удобно, потому что человек может безналично рассчитаться за проезд, быть ни от кого независимым. Человек зашел, отправила смс и чувствует себя более комфортно", – рассказал директор КП "Винницкая транспортная компания" Михаил Луценко.

      Киевстар, кроме технологии оплаты проезда с помощью смс, готов внедрять в Виннице и другие инновационные услуги. Для этого представители компании подписали меморандум о сотрудничестве с городским советом.

      Есть интересные услуги, которые Киевстар может предлагать – это аналитика больших данных, для того, чтобы поднимать местную авиацию и делать для туристов эти места привлекательными, чтобы мы развивали и местный туризм, и улучшали автомобильные магистрали,
      – отметил директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Евгений Кражан.

      Услуга оплаты проезда с помощью смс уже работает в Ивано-Франковске. На очереди другие города Украины – переговоры ведутся со Львовом, Киевом, Днепром, Одессой и другими городами. Сервис сейчас доступен для абонентов Киевстар предоплаченной связи.

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      Теги: Винница Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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