Благодаря компании Киевстар в общественном транспорте Винницы теперь можно оплатить проезд SMS

Винница стала вторым украинским городом, где за проезд в общественном транспорте можно расплатиться смс-сообщением.

Услугу сделали доступной благодаря компании Киевстар. Теперь для оплаты проезда достаточно отправить бесплатное сообщение на номер 877 с кодом соответствующего маршрута.

"Это очень удобно, потому что это занимает меньше времени и не нужно ждать прихода кондуктора", – сказал пассажир Сергей Жабко.

Информацию с кодами маршрутов разместили во всех троллейбусах и автобусах.

"Это удобно, потому что человек может безналично рассчитаться за проезд, быть ни от кого независимым. Человек зашел, отправила смс и чувствует себя более комфортно", – рассказал директор КП "Винницкая транспортная компания" Михаил Луценко.

Киевстар, кроме технологии оплаты проезда с помощью смс, готов внедрять в Виннице и другие инновационные услуги. Для этого представители компании подписали меморандум о сотрудничестве с городским советом.

Есть интересные услуги, которые Киевстар может предлагать – это аналитика больших данных, для того, чтобы поднимать местную авиацию и делать для туристов эти места привлекательными, чтобы мы развивали и местный туризм, и улучшали автомобильные магистрали,

– отметил директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Евгений Кражан.

Услуга оплаты проезда с помощью смс уже работает в Ивано-Франковске. На очереди другие города Украины – переговоры ведутся со Львовом, Киевом, Днепром, Одессой и другими городами. Сервис сейчас доступен для абонентов Киевстар предоплаченной связи.