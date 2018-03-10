Благодаря новациям депутатов морги будут переполнены, – юрист

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, известные как "правки нардепа-ляшковца Лозового", шокировали общественность. Законопроект вступит в силу 15 марта и может привести к серьезному коллапсу в захоронении умерших, прогнозируют эксперты.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Новые правила захоронения: родственники будут ждать несколько недель, чтобы похоронить умершего

Дело в том, что уже через неделю украинцев не смогут хоронить без разрешения суда на проведение экспертизы. В Киеве это постановление будет выдавать только Шевченковский суд. Кратчайшие сроки получения справки – 3 суток. Без постановления на проведение судебно-медицинской экспертизы морг не имеет права принимать труп.

Где же будут хранить тела?

Какой механизм придумают. Возможно, основанием для принятия в морг станет исследование вместо экспертизы. Но может возникнуть серьезный коллапс,

– считает экс-зам главы следственного управления МВД Украины Григорий Мамка.

Однако без решения суда вряд ли будут приступать к вскрытию, убежден юрист Александр Климчук. Следовательно морги точно не будут пустовать.

"Не думаю, что труп будет лежать дома. Я на это надеюсь. Его должны увезти в морг. Но там не смогут приступить к вскрытию, пока не получат постановление суда. Поэтому морги будут переполнены", – считает юрист Александр Климчук.

По словам представителя ритуального дома Андрея Дудника, в Киеве достаточно моргов на сегодня. Новых не строят. В каком состоянии нынешние? Это уже другой вопрос.

Подойдя за километр, почувствуете, что там морг. Приблизившись к частному, не поймете, где находитесь: в квартире, в гостях, или в морге. Таких мало. Цена удержания тела в них существенно не отличается от цены в государственном морге,

– говорит Дудник.

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