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Благодаря смартфону P20 Pro Huawei установила рекорд Гиннеса

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Смартфон P20 Pro
Смартфон P20 Pro / citrus.ua

Компания Huawei установила мировой рекорд Гиннеса. Этого удалось достичь благодаря гигантской рекламе флагманского смартфона P20 Pro.

Об этом информирует prostotech.com.

В Испании на площади Пласа-де-Эспана установили гигантскую рекламу Huawei P20 Pro. Площадь рекламного щита составляет 5,673 квадратных метра. Таким образом реклама стала крупнейшим внешним рекламным щитом в мире.

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Компания Huawei получила соответствующий сертификат от Guinness.

Фото, зроблене Huawei P20 Pro

Крупнейший рекланий баннер в мире

На рекламном постере размещен снимок известного фотографа Эухенио Рекуенко, сделанный флагманом P20 Pro. Ранее фото было опубликовано в Мадриде и занимало площадь 5265,12 квадратных метров. Как известно, именно продвинутая тройная камера является главной "фишкой" Huawei P20 Pro.

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Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: 24 Канал
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