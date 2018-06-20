Благодаря смартфону P20 Pro Huawei установила рекорд Гиннеса

Компания Huawei установила мировой рекорд Гиннеса. Этого удалось достичь благодаря гигантской рекламе флагманского смартфона P20 Pro.

Об этом информирует prostotech.com.



В Испании на площади Пласа-де-Эспана установили гигантскую рекламу Huawei P20 Pro. Площадь рекламного щита составляет 5,673 квадратных метра. Таким образом реклама стала крупнейшим внешним рекламным щитом в мире.

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Компания Huawei получила соответствующий сертификат от Guinness.

Крупнейший рекланий баннер в мире



На рекламном постере размещен снимок известного фотографа Эухенио Рекуенко, сделанный флагманом P20 Pro. Ранее фото было опубликовано в Мадриде и занимало площадь 5265,12 квадратных метров. Как известно, именно продвинутая тройная камера является главной "фишкой" Huawei P20 Pro.

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