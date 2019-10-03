19:32
3 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, 2 октября
      Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза
      Вєсті.UA
      20:03, 2 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Благодаря вам существуем мы: семья Зеленских посетила открытие выставки к годовщине Бабьего Яра

      17 Читати новину українською
      Елена Зеленская
      Елена Зеленская / 1plus1.ua

      Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в открытии фотовыставки "История сквозь лицо". Эта выставка посвящена 78 годовщине трагедии в Бабьем Яру. К мероприятию присоединился и Президент Украины Владимир Зеленский, который в сам день годовщины (29 сентября) посещал Бабий Яр инкогнито.

      Фотовыставку 3 октября организовал благотворительный фонд "Ради тебя" для сохранения памяти о подвиге Праведников во время Второй мировой войны. Речь идет о людях, которые с риском для жизни спасали евреев от нацистского геноцида, пишет официальный сайт главы государства.

      Читайте также: 78 годовщина трагедии в Бабьем Яру: как это было

      "Поступки Праведников – это яркое подтверждение толерантности украинского народа и высокий пример его человечности", – сказала Елена Зеленская во время торжественного открытия фотовыставки.

      Я горжусь тем, что сейчас среди вас. И благодарен вам за все, что вы сделали. Это большой подвиг. Если у меня в жизни будет возможность сделать что-то хоть подобное – я бы этим гордился. Мы благодарны вам, потому что благодаря вам есть мы,
      – сказал президент Зеленский.

      Глава государства отметил, что не знает многих членов своей семьи именно из-за этой большой трагедии ХХ века.

      По данным израильского Института Катастрофы и Героизма "Яд Вашем", в Украине было 2 тысячи 573 Праведника. Но значительно больше героев – неизвестны. Фотопортреты Праведников, доживших до наших дней, открыты на втором этаже Офиса Президента в Киеве.

      Заметим, что в сам день годовщины 29 сентября Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Бабьем Яру только инкогнито – так заявили в Офисе Президента. Тогда же раввин Яков Блайх выразил возмущение: "Впервые в истории независимой Украины президент не пришел в Бабий Яр 29 числа. Следующий президент, наверное, полностью забудет о том, что был Бабий Яр".

      Что произошло в Бабьем Яру?
      Говорится об одном из самых жестоких преступлений гитлеровских оккупантов во время Второй мировой войны. Только за 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли 34 тысячи евреев. В целом до 1943 года там убили в 100 тысяч человек – евреев, ромов, караимов, украинцев и других.

      Читайте также: Зеленский в День памяти жертв Бабьего Яра: Это предупреждение для всего человечества

      blog_ava
      Как выглядит модель, с которой в Раде переписывался Кива: фото и первый комментарий
      сегодня
      1400
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости Киева Бабий Яр Елена Зеленская Офіс Президента
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      сегодня , 19:12 Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      Анастасія Кримова 483
      Когда украинцы получат все государственные услуги онлайн и как это будет работать
      сегодня , 18:30 Когда украинцы получат все государственные услуги онлайн и как это будет работать
      Катерина Козачинська 55
      Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      сегодня , 18:01 Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      Антон Голобородько 134
      О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      сегодня , 18:00 О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      Альона Чернецька 104
      Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      сегодня , 16:17 Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      Катерина Козачинська 971
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук