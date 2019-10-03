Благодаря вам существуем мы: семья Зеленских посетила открытие выставки к годовщине Бабьего Яра

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в открытии фотовыставки "История сквозь лицо". Эта выставка посвящена 78 годовщине трагедии в Бабьем Яру. К мероприятию присоединился и Президент Украины Владимир Зеленский, который в сам день годовщины (29 сентября) посещал Бабий Яр инкогнито.

Фотовыставку 3 октября организовал благотворительный фонд "Ради тебя" для сохранения памяти о подвиге Праведников во время Второй мировой войны. Речь идет о людях, которые с риском для жизни спасали евреев от нацистского геноцида, пишет официальный сайт главы государства.

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"Поступки Праведников – это яркое подтверждение толерантности украинского народа и высокий пример его человечности", – сказала Елена Зеленская во время торжественного открытия фотовыставки.

Я горжусь тем, что сейчас среди вас. И благодарен вам за все, что вы сделали. Это большой подвиг. Если у меня в жизни будет возможность сделать что-то хоть подобное – я бы этим гордился. Мы благодарны вам, потому что благодаря вам есть мы,

– сказал президент Зеленский.

Глава государства отметил, что не знает многих членов своей семьи именно из-за этой большой трагедии ХХ века.

По данным израильского Института Катастрофы и Героизма "Яд Вашем", в Украине было 2 тысячи 573 Праведника. Но значительно больше героев – неизвестны. Фотопортреты Праведников, доживших до наших дней, открыты на втором этаже Офиса Президента в Киеве.

Заметим, что в сам день годовщины 29 сентября Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Бабьем Яру только инкогнито – так заявили в Офисе Президента. Тогда же раввин Яков Блайх выразил возмущение: "Впервые в истории независимой Украины президент не пришел в Бабий Яр 29 числа. Следующий президент, наверное, полностью забудет о том, что был Бабий Яр".

Что произошло в Бабьем Яру?

Говорится об одном из самых жестоких преступлений гитлеровских оккупантов во время Второй мировой войны. Только за 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли 34 тысячи евреев. В целом до 1943 года там убили в 100 тысяч человек – евреев, ромов, караимов, украинцев и других.

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