Благодаря взысканию с "Газпрома" прибыль "Нафтогаза" за год выросла в 5 раз

Консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" в 2019 году составила 63,3 миллиарда гривен. Это в 5,5 раза больше, чем в 2018 году. Причина таких показателей – выплата "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Чистые деньги "Нафтогаза", полученные от операционной деятельности, составили 110 миллиардов гривен, сообщили в пресс-службе компании. Эта сумма включает 55,7 миллиарда гривен компенсации по результатам решение в пользу "Нафтогаза" в арбитраже относительно транзитного контракта, за вычетом налога на прибыль.

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В компании пояснили, что госбюджет уже получил из этой суммы 12,2 миллиарда гривен налога на прибыль. Бюджет получит дополнительно 48,2 миллиарда гривен в виде дивидендов "Нафтогазу" за 2019 год.

Общая же сумма дивидендов, уплаченных в госбюджет в 2019 году, превысила 20 миллиардов гривен, включительно с 90% чистой прибыли за 2018 год и промежуточными дивидендами за 2019 год.

Также за 2019 год предприятия группы "Нафтогаз" добыли 16,1 миллиарда кубометров газа (78% от общей добычи в Украине). Они обеспечили транзит 89,6 миллиарда кубометров газа в страны Евросоюза.

Кроме того, "Нафтогаз" выпустил еврооблигации на сумму 835 миллионов долларов и 600 миллионов евро.

"Нафтогаз" получил 110 миллиардов гривен операционного денежного потока, включая 55,7 миллиарда гривен, связанными с арбитражем, а также уплатил 20 миллиардов гривен дивидендов нашему единому акционеру – государству Украина", – прокомментировал результаты финансовый директор группы "Нафтогаз" Питер ван Дрил.

Он добавил, что в 4 квартале 2019 года существенно сократились объемы потребления газа и продолжилось падение цен на газ. Поэтому в компании ожидают, что макроэкономические условия останутся сложными и в 2020 году.

Что известно о деньгах, которые "Газпром" уплатил "Нафтогазу"?

В декабре 2019 года "Газпром" уплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража. Этим решением еще в феврале 2018 года арбитраж удовлетворил иск "Нафтогаза" к "Газпрому" относительно недостаточного объема транзита.