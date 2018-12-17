"Благодарю Бога, что дожил до этого дня": Балух из-за решетки поздравил Украину с созданием ПЦУ

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого незаконно удерживают в колонии в оккупированном Крыму, поздравил украинцев из-за решетки с созданием Единой поместной православной церкви.

Слова пленника в комментарии "Крым. Реалии" рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент.

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Владимир передает поздравления всему украинскому народу с большим событием, которое произошло в Украине. С тем, что прошел поместный Объединительный собор, объединивший украинское православие в единую православную семью. Он сказал: "Благодарю Бога за то, что я дожил до этого великого события, и теперь знаю, что в Украине, наконец, единая церковь",

– рассказал слова пленника священнослужитель.

По словам архиепископа Климента, Владимир Балух при каждой встрече спрашивал у него о Единой поместной православной церкви, его очень волновала эта тема.

"Владимир все время спрашивал: "Когда состоится собор? Будет ли он? Проводится ли работа? Он говорил: "Я так молюсь, читаю псалтырь, чтобы, наконец, церковь объединилась", – добавил он.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

В чем обвинили Владимира Балуха?

8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.



В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание длилось 205 дней.