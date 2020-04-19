Благодатный огонь, пожары в Украине и пустыня на Черниговщине: фото дня – 18 апреля

18 апреля 2020 года прошло под знаком двух стихий – огня и ветра. В Иерусалиме сошел благодатный огонь, По Украине прокатилась новая волна пожаров. А тем временем на Черниговщине появилась пустыня. Об этих событиях – в фото дня от 24 канала.

Огонь сошел



Благодатный огонь-2020 / Скриншот из видео

Сегодня, 18 апреля, в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Из-за эпидемии коронавирса доступ к церемонии был ограничен. Поэтому мы демонстрируем вам скриншот с церемонии. Вечером Благодатный огонь прибыл в Украину – смотрите видео.

Самые важные новости: Благодатный огонь в Украине

Украина выгорает



Сгоревшее село Личманы на Житомирщине / Фото ТСН

Совсем другие чувства вызывает огонь, который распространяется сейчас по территории Центральной Украины. В течение дня продолжались пожары в Киевской, Житомирской, Черниговской и Полтавской областях. В частности, на Житомирщине сгорели по меньшей мере 4 тысячи гектаров леса и свыше 80 домов местных жителей. Как выглядит село Личманы, которое выгорело дотла – на фото.

Пожары в Украине: подробности читайте здесь

Природа наступает



Пустыня в Украине / Фото Андрея Дудко

Эта фотография – не из Африки или Азии. Это – Черниговщина сегодня! Песчаная буря "надула" этакое чудо природы – настоящую пустыню, которая раскинулась возле самой границы с Россией. Может это какой-то знак или препятствие для северных соседей?

Что натворили бури в Украине: смотрите на фото



Штрафы за поджог травы в Украине / Инфографика 24 канала