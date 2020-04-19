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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Благодатный огонь в Украине, Пасха на фронте и кошки на карантине: фото дня 19 апреля

      - Читати новину українською
      Благодатный огонь согревает души украинцев / Сайт ПЦУ

      19 апреля 2020 года мы отпраздновали Пасху. Но не только этим величественным праздником жил сегодня мир.

      Благодатный огонь прилетел!


      Благодатный огонь в Украине / Фото сайта ПЦУ 

      Утром, 19 апреля, в Украину прибыла амфора с Благодатным огнем. Напомним, он зажегся накануне в Храме Гроба Господня в Тель-Авиве. В Киеве огонь получил, в частности, предстоятель ПЦУ Епифаний.

      Между тем! Спецоперация "Пасха", украинские реалии лечения COVID-19 и Чернобыль в огне: блоги недели

      Ничего святого!


      Освящение украинских воинов / Фото Pressjfo

      Пока православный мир праздновал Пасху, пророссийские террористы поздравляли Украину и украинских бойцов обстрелами. Но наши воины, несмотря на провокации, смогли и куличи освященные получить и насладиться, и помолиться вместе с военными капелланами.

      Карантину назло?


      Богослужения в Святогорской лавре / Скриншот YouTube

      Пока большинство украинцев пытаются соблюдать правила карантина, прихожане Свято-Успенской Святогорской лавры на Донетчине (УПЦ Московского патриархата) устроили "массовку" на Пасху. Совсем не учитывали правила: не было даже элементарного – масок и социальной дистанции. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений.

      Это весело! Самые смешные мемы недели: Киев в тумане, пасочка VS кулич, коронавирус подложил свинью

      Любовь без последствий


      Такая любовь! / Telegram CORONAVIRUS 

      А эта пара никаких карантинных правил не нарушила! Их свидание в центре Киева точно не будет иметь последствий... Будьте, как и они, ответственными!

      Учитесь у котиков!


      Кто ложится "дружно в ряд"? / Фото Сhanel24

      Пока люди позорно нарушают правила карантина, братья наши меньшие подают пример, как надо себя вести. Вот пушистые четвероногие демонстрируют, что значит соблюдать социальную дистанцию.

      Что было вчера? Благодатный огонь, пожары в Украине и пустыня на Черниговщине: фото дня 18 апреля

      Автор: Анатолий Яворский
      Теги: Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Пасха Фото дня Новости политики Коронавирус в Украине Публикации
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