Благодатный огонь в Украине, Пасха на фронте и кошки на карантине: фото дня 19 апреля

19 апреля 2020 года мы отпраздновали Пасху. Но не только этим величественным праздником жил сегодня мир.

Благодатный огонь прилетел!



Благодатный огонь в Украине / Фото сайта ПЦУ

Утром, 19 апреля, в Украину прибыла амфора с Благодатным огнем. Напомним, он зажегся накануне в Храме Гроба Господня в Тель-Авиве. В Киеве огонь получил, в частности, предстоятель ПЦУ Епифаний.

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Ничего святого!



Освящение украинских воинов / Фото Pressjfo

Пока православный мир праздновал Пасху, пророссийские террористы поздравляли Украину и украинских бойцов обстрелами. Но наши воины, несмотря на провокации, смогли и куличи освященные получить и насладиться, и помолиться вместе с военными капелланами.

Карантину назло?



Богослужения в Святогорской лавре / Скриншот YouTube

Пока большинство украинцев пытаются соблюдать правила карантина, прихожане Свято-Успенской Святогорской лавры на Донетчине (УПЦ Московского патриархата) устроили "массовку" на Пасху. Совсем не учитывали правила: не было даже элементарного – масок и социальной дистанции. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений.

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Любовь без последствий



Такая любовь! / Telegram CORONAVIRUS

А эта пара никаких карантинных правил не нарушила! Их свидание в центре Киева точно не будет иметь последствий... Будьте, как и они, ответственными!

Учитесь у котиков!



Кто ложится "дружно в ряд"? / Фото Сhanel24

Пока люди позорно нарушают правила карантина, братья наши меньшие подают пример, как надо себя вести. Вот пушистые четвероногие демонстрируют, что значит соблюдать социальную дистанцию.

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