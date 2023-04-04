Встановлено колишнього настоятеля храму УПЦ МП, який благословляв російських військових під час окупації Харківщини



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 КК України).



За даними слідства, колишній настоятель одного із храмів Ізюмської Єпархії УПЦ МП активно підтримав дії країни-агресора.



Наприкінці липня 2022 року в окупованому смт Дворічна Куп’янського району відбувся публічний релігійний захід з приводу «Дня Хрещення Русі». Він проводився місцевими представниками Української православної церкви Московського патріархату.



Саме там протоієрей Московського патріархату благословляв представників ЗС РФ та військову автомобільну техніку окупантів.



Настоятель наказав своїм поплічникам знімати на камеру «захід» для подальшого оприлюднення на проросійських медіаресурсах.



Під час звільнення Харківщини протоієрей разом із сім’єю втік на територію РФ. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

Наразі триває комплекс необхідних слідчо-оперативних дій для встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину. У подальшому правоохоронцями буде надана належна та обґрунтована правова оцінка діям протоієрея.



Досудове розслідування – СБУ.