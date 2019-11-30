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      Благосостоянии России – хуже некуда

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      Эта власть народ не слышит! / Twitter

      Ох, эти иностранные агенты! Чуть зазеваешься, глядишь – провокация. И снова этот Левада-центр (российская негосударственная исследовательская организация)!

      Почти три четверти россиян, оказывается, считают, что интересы властей и народа не совпадают. 30% респондентов уверены, что "определенно не совпадают", 42% – "скорее не совпадают". А все потому, что властям не интересна жизнь рядовых сограждан.

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      Клевета и гнусный поклеп!

      Еще как интересна! Только о народе и думают. Вот Владимир Владимирович во время своего краткого, но насыщенного визита в Питер так прямо и сказал земляку, задавшему вопрос о внешней политике: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

      Или вот депутаты. Россияне и пожаловаться толком не успели, что с резкой оливье не справляются, потому что 31 декабря – рабочий день, а народные избранники раз – и проектик внесли, чтоб 31-го всегда был выходной.

      Да что говорить! А разрешение бесплатно собирать валежник? Выправить лицензию и собирать грибы? Зарегистрироваться и охотиться с луком? Тянуть к дому газ за счет материнского капитала? Вам все мало? Да Собянин (мэр Москвы) плитку день и ночь кладет, и росгвардейцев кличет, чуть народ больше трех собираться начинает. И все для того, чтобы москвичам комфортно было. Или питерский мэр Беглов. Он всю прошлую зиму лично снег простой лопатой в городе чистил!

      Если 53% уверяющих, что "власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ", имеют в виду Медведева, Шувалова, Сечина, Миллера или Костина с Рогозиным с их огромными квартирами, домами, яхтами и т.п., так зря. Министрам и топ-менеджерам, как объяснил президент, просто приходится много платить, а то "разбегутся по частным конторам или за границу уедут" и "в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны".

      А народ, он свой, глубинный. Он никуда не денется.

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Публикации
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