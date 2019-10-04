Благотворители восстановили дом матери-одиночки, у которой хотели забрать детей

На Львовщине неравнодушные люди спасли дом для матери-одиночки с двумя детьми. Из-за плохих условий проживания соцслужбы угрожали забрать у нее маленьких сына и дочь. Денег на ремонт не было, а здание с каждым днем разваливалось на глазах.

Впечатляющую историю женщины-одиночки услышали благотворители и объявили сбор средств. Вдруг произошло чудо – теперь в доме есть новый фасад и крыша, а скоро будет и ванна.

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25-летняя Лилия Антонив сирота, получила дом в селе, когда оставила детский дом. Своими силами немного подлатала дом, однако произошла беда – соседка, которая жила за стеной, устроила пожар. Тогда полностью сгорела крыша и обвалилась стена. Благотворители сказали, что привести дом в порядок было непросто.

Но благодаря помощи неравнодушных на ремонт собрали 106 тысяч гривен. Сейчас семья обживается в обновленном доме. и даже уже завели кота. А у детей Лилии – Максима и Дианы – появились новые мечты. Мальчик хотел бы иметь свою детскую комнату.



​Мальчик хотел бы свою детскую комнату

Руководитель благотворительного фонда Юрий Гупало рассказал, что сделали дополнительный фундамент из топлива, новый каркас из дерева и утеплили эковатой.



Лилия Антонив получила дом в селе, когда оставила детский дом

После ремонта дома успокоились и соцслужбы. Из-за ненадлежащих условий проживания они постоянно угрожали забрать детей у Лилии. Теперь же малыши уж точно останутся с мамой.