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      Благотворители восстановили дом матери-одиночки, у которой хотели забрать детей

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      На Львовщине неравнодушные люди спасли дом для матери-одиночки с двумя детьми. Из-за плохих условий проживания соцслужбы угрожали забрать у нее маленьких сына и дочь. Денег на ремонт не было, а здание с каждым днем разваливалось на глазах.

      Впечатляющую историю женщины-одиночки услышали благотворители и объявили сбор средств. Вдруг произошло чудо – теперь в доме есть новый фасад и крыша, а скоро будет и ванна.

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      25-летняя Лилия Антонив сирота, получила дом в селе, когда оставила детский дом. Своими силами немного подлатала дом, однако произошла беда – соседка, которая жила за стеной, устроила пожар. Тогда полностью сгорела крыша и обвалилась стена. Благотворители сказали, что привести дом в порядок было непросто.

      Но благодаря помощи неравнодушных на ремонт собрали 106 тысяч гривен. Сейчас семья обживается в обновленном доме. и даже уже завели кота. А у детей Лилии – Максима и Дианы – появились новые мечты. Мальчик хотел бы иметь свою детскую комнату.


      Мальчик хотел бы свою детскую комнату

      Руководитель благотворительного фонда Юрий Гупало рассказал, что сделали дополнительный фундамент из топлива, новый каркас из дерева и утеплили эковатой.


      Лилия Антонив получила дом в селе, когда оставила детский дом

      После ремонта дома успокоились и соцслужбы. Из-за ненадлежащих условий проживания они постоянно угрожали забрать детей у Лилии. Теперь же малыши уж точно останутся с мамой.

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      Автор: Юлия Девда
      Теги: Новости Украины Новости Львова Дети и несовершеннолетние Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Ремонт
      Источник: 24 канал
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