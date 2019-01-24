Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією

У мережі став популярним відеозапис, де Президент України Петро Порошенко у відповідь на питання про корупцію радить підприємцю поставити свічку, бо він невіруюча людина. Це одне з найцікавіших антикорупційних відео протягом останніх років, адже воно показує, що Порошенкові просто не було чого сказати.

Це відео, яке особисто мене на кілька хвилин в ступор увігнало. Знаєте, це коли, хтось робить щось непристойне, а соромно при цьому тобі. Не вірите, що таке взагалі можливо? Чесно кажучи, я до цих пір від цього відео не відійшов. До речі, "Господь Вас попустить" це ще церковна лексика чи вже блатна? Точно не Біблійна. В країні, в якій політики поважають своїх виборців, такі слова – кінець кар'єрі будь-якого посадовця.

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Як ви знаєте, в Україні політики повагою до громадян особливо не страждають, тож мені було цікаво, як штаб Порошенка візьметься виправдовувати цю його поведінку. Погодьтеся, логічно було би, як мінімум, вибачитися і дати вичерпну відповідь на просте питання: коли Порошенко почне боротися з корупцією.

Відео: Порошенко відповідає на питання про корупцію

Що, вибачитися?! Йому, Президенту, перед якимось там дрібним підприємцем?! Нє барскоє ето дєло! Та й на питання відповісти, погодьтеся, особливо немає чим. До речі, в одному з попередніх блогів розповідав вам, що Порошенко усім способами пробує уникнути в виборчій дискусії теми боротьби з корупцією.

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Йому просто не має чого на цю тему усім нам сказати. Тож все, що йому залишається - посилати нас з цим питанням … ставити свічку. До речі, знайдіть це відео там цього чоловіка, і москальським провокатором назвали, і розкольником, - з ніг до голови, одним словом, обмазали.



І знаєте що? Робив це не лише Порошенко, а й звезені на цю зустріч бюджетники. Погодьтеся, на природне питання до Президента про боротьбу з корупцією – підприємцю нахамив не лише Порошенко, а й присутні там дрібні чиновники. Це при тому, що підприємець оплачує своїми податками роботу і першого, і других.

Та більше того. Присутні там люди точно сплачують податки, які розкрадають корупціонери, на питання про боротьбу з якими, Порошенко нахамив, а вони його підтримали. Друзі, що з усіма цими людьми? Окей, Порошенко, адже він на цій корупції наживається, тому й захищає. А люди чого?

Корупціонери ж крадуть не ефемерні державні кошти, а сплачені нами податки. Між іншим, нагадаю, що середня українська родина щороку віддає державі податками чотири тисячі доларів. А з грошей, які залишилися, ми оплачуємо комуналку з корупційним "Роттердамом +", який був, нагадаю, введений призначеними Порошенко чиновниками.

Хтось з прихильників Порошенка жаліється на дорогу комуналку? Так, за словами Порошенка, йому треба поставити свічку і Господь його попустить, адже він просто невіруююча людина або москальський провокатор. Добре, президент хоч не сказав свічку за фінансове здоров'я Ахмєтова ставити. Мабуть, тому що, дякуючи нашим грошам за комуналку, фінансовий стан у Ахмєтова і так будь здоров!

Але давайте повернемося до того, як прихильники Порошенка і його штаб відреагували на ці слова Президента. Точніше не його слова, а на потрапляння відео з ними в інтернет. До речі, саме відео за перші три дні тільки на нашій сторінці подивилося 260 тисяч людей, які залишили майже тисячу коментарів. Нижче наведу вам базовий коментар, десятками формулювань якого прихильники Порошенка виправдовували свого кумира. Щоби дурь, ммм, ой – позиція кожного була видна.

"А той російськомовний пан, що задає питання про корупцію не знає, що питання корупції – це не компетенція Президента?" По-перше, маніпуляція про мову – просто огидна. Особливо в захист Порошенка, який будучи міністра в уряді Азарова з регіоналами, як ви розумієте, не українською спілкувався. Нумо більше про казочку з "питання корупції не повноваження Президента". Почнемо власне з того, що сам Порошенко переконував нас в протилежному.

Він говорив: "За кожну реформу в команді відповідатиме одна людина, конкретна людина. Причому, я особисто відповідатиму за боротьбу з корупцією. Ситуація більше ніж критична, а корупція – не менший наш ворог, ніж бойовики, терористи і найманці. Це Порошенко заявляв 13 жовтня 2014 року, агітуючи підтримати Блок свого імені на парламентських виборах.

Ой, так виходить, що Порошенко на виборах обіцяв нам боротися з корупцією? Ще зацитую виборчу програму Порошенка: "Антикорупційна люстрація судових, правоохоронних, податкових і митних органів". Налюстрував? Щоб далеко не ходити, нагадаю про Семочко з трьома маєтками під Києвом чи Демчину зі справою про незаконне збагачення. Звільнення обох – повноваження Президента – обидва й далі на посадах.



Сергій Семочко



Павло Демчина

Або нумо згадаємо про трьох генеральних прокурорів Порошенка, кожен з яких зливав топ-корупційні справи людей Януковичав. В підсумку, за п’ять років президентства Порошенка його генпрокурори передали в суд аж три топ-корупційні справи по минулій владі. Справи смотрящих Януковича – Іванющенка (Юри Єнакієвського) та Злочевського – уже закриті. Обох знято з міжнародного розшуку і вони вільно подорожують світом. Генпрокурор так і не оголосив підозру Юрію Бойку – міністру енергетики Януковича, який переплатив за бурові веж сотні мільйонів доларів.

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Нагадаю, що восени Порошенко не прийняв відставку Юрія Луценка. Того самого, який не підписує підозру антикорупційному прокурору Холодницькому, разом з яким активно знищує справи НАБУ. Наприклад, справу сина Авакова. Або з останнього: Луценко не пустив у Раду подання на зняття недоторканності з депутата Дубневича, якого НАБУ дагаєняє за мільярдні схеми. І, звичайно ж, приналежність Дубневича до фракції "Блоку Петра Порошенка" ніякої в цьому ролі не зіграло. Як і те, що Луценко був керівником цієї фракції.



Брати Дубневичі

А, так! Питання корупції – не повноваження Президента. От зовсім. Ні капельки. Друзі, коли нам таку дурь насаджують на голову, то, мабуть, вважають інтелектуальними амебами, нездатними Конституцію прочитати. Шановні політики, не треба так вважати, це, як мінімум, для вас небезпечно.

Ну і ставлячи крапку в недолугих спробах зняти відповідальність за провала боротьби з корупцією з Порошенка, зацитую його минулорічні слова: "Боротьба з корупцією є пріоритетом моєї політики в якості Президента". Крапка. Тема, сподіваюся, закрита.

І ще один серія з десяток коментарів, як ось цей: "Чому Порошенко олігарх? Де він корумпував чиновників? Чи завдяки посаді, використовуючи службове становище, він збагачується?" Яка мила позиція. Щоб довго тут не зупинятися нагадаюся про "Роттердам +", який витягнув з наших кишень мізерних 35 мільярдів.

За ці вкрадені у нас гроші можна було вдвічі підняти зарплати усім українським вчителям. Або в половину збільшити фінансування армії. Або більш ніж на половину збільшити зарплати усім українським медикам. Або на 20% збільшити пенсії усім українським пенсіонерам.

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На цьому буду закінчувати, хоча можу ще багато чого сказати з цього приводу. Маю до вас прохання, будь ласка, покажіть це відео з Президентом своїм знайомим, які його підтримують. Як мінімум, вони мають знати, що їх кандидат точно не буде боротися з корупцією. І точно не буде з повагою ставитися тих, хто цієї боротьби чекає.