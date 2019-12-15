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      Бл*дь, где документы: пьяные мажорки на Bentley устроили перепалку с полицией – видео

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      В Киеве пьяные мажорки на Bentley нахамили полицейским: смотрите видео / Пресс-служба Нацполиции

      В Киеве на улице Максима Кривоноса патрульные остановили элитный Bentley, за рулем которого находилась нетрезвая женщина. В итоге между водителем и ее пассажирами с одной стороны и полицией с другой возник словесный конфликт. Инцидент произошел в ночь на 15 декабря.

      Видео события опубликовал в своем фейсбуке "Киев оперативный". По данным ресурса, правоохранители составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

      Обратите внимание! В Киеве силовики скрутили людей, которые остановили пьяных полицейских: видео

      Однако, это сильно разозлило водителя и ее пассажирок. И те, используя ненормативную лексику и обращаясь весьма дерзко, устроили словесную перепалку с полицией. На обнародованных кадрах, в частности, можно услышать, как, вероятно, водитель с матами требует у патрульных предъявить документы.

      Внимание! Ненормативная лексика! Видео, как пьяные мажорки на Bentley дерзко начали хамить полиции

      Еще один интересный случай произошел недавно в Черновцах. В этом западноукраинском городе полицейский в состоянии наркотического опьянения начал преследовать водителя-нарушителя, который в итоге оказался пьяным. В результате обе машины получили повреждения.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Киева Новости Украины Новости политики Скандал Алкоголь Полиция
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