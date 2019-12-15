Бл*дь, где документы: пьяные мажорки на Bentley устроили перепалку с полицией – видео
В Киеве на улице Максима Кривоноса патрульные остановили элитный Bentley, за рулем которого находилась нетрезвая женщина. В итоге между водителем и ее пассажирами с одной стороны и полицией с другой возник словесный конфликт. Инцидент произошел в ночь на 15 декабря.
Видео события опубликовал в своем фейсбуке "Киев оперативный". По данным ресурса, правоохранители составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии.
Обратите внимание! В Киеве силовики скрутили людей, которые остановили пьяных полицейских: видео
Однако, это сильно разозлило водителя и ее пассажирок. И те, используя ненормативную лексику и обращаясь весьма дерзко, устроили словесную перепалку с полицией. На обнародованных кадрах, в частности, можно услышать, как, вероятно, водитель с матами требует у патрульных предъявить документы.
Внимание! Ненормативная лексика! Видео, как пьяные мажорки на Bentley дерзко начали хамить полиции
Еще один интересный случай произошел недавно в Черновцах. В этом западноукраинском городе полицейский в состоянии наркотического опьянения начал преследовать водителя-нарушителя, который в итоге оказался пьяным. В результате обе машины получили повреждения.
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