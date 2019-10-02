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      Блеф и игра, – у Зеленского ответили на заявление боевиков о формуле Штайнмайера

      389 Читати новину українською
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / glavred.info

      Заявления главарей пророссийских боевиков Донбасса о том, что благодаря формуле Штайнмайера они не отдадут украинским властям контроль над границей с Россией, являются блефом.

      "Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ. Все остальное – это блеф и игра", – заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

      Читайте также: Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ

      Что заявляли боевики?

      Ранее главари боевиков оккупированных Донетчины и Луганщины Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что согласование формулы Штайнмайера означает, что "народ Донбасса сам будет определять свою судьбу". Главари оккупантов также призвали Президента Украины Владимира Зеленского "не диктовать Донбассу свои условия". Никакого контроля над границей киевская власть не получит, отметили Пушилин с Пасечником.

      Что известно о принятии формулы Штайнмайера?

      1 октября российские СМИ сообщили, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в Минске подписала формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Через считанные часы после известия о подписании формулы Штайнмайера в Киеве, Львове, Харькове и Мариуполе вспыхнули протесты. Участники протестов назвали такой шаг украинской власти капитуляцией.

      В чем заключается суть формулы Штайнмайера? Как пояснил Зеленский, формула предполагает, что на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.

      Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.
      Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      Читайте также: Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Война на Донбассе Формула Штайнмайера Украина – Россия Слуга народа
      Источник: 24 канал
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