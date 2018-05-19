Блейк Лайвли подшутила в сети над своим звездным мужем: детали
Популярная пара актеров Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса славится в Голливуде прекрасным чувством юмора. Звезды не боятся шутить друг над другом, делая забавные сообщения в социальных сетях.
Голливудский актер Хью Джекмен открыл свою кофейню в Нью-Йорке, которую назвал Laughing Man Coffee. На церемонию знаменитый "Росомаха" позвал своего друга – Райана Рейнольдса, который поделился волшебным фото с подписчиками Instagram-страницы. Люди с восторгом рассматривали новый снимок с двумя актерами.
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"Попал к этому парню в кафе", – написал Рейнольдс.
Пока поклонники не сдерживали восторга в комментариях под сообщением и оценивали снимок в 2,5 лайков, жена Райана Рейнольдса решила пошутить над своим мужем. Актриса прокомментировала фото, чем вызвала шквал смеха.
Laughing Man Coffee ищет нового бариста. И тут появился Рейнольдс ...
– написала Блейк Лайвли.
Знаменитая актриса не обошла вниманием и другой кадр, где между Хью Джекменом и Райаном Рейнольдсом стоят счастливые работники заведения. Блейк Лайвли отметила, что небольшое расстояние между двумя мужчинами не убедит ее в том, что между ними есть больше, чем просто симпатия. Пожалуй, такой комментарий связан с обыденными шутками пары, о которых поклонники не догадываются.
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