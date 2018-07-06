"Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів

Банькатими окунями прикинулися українські політики, нагидивши в бочку меду з прийняттям закону про Антикорупційний суд. Туди вони засунули норму, яка залишає у старих корумпованих судах всі закінчені справи НАБУ. Такий собі подарунок від Порошенка і компанії для Насірова, Мартиненка, Онищенка, Охендовського та інших “розенблатів”.

Коли ця історія вилізла, політики отримали дуже жорстку реакцію Заходу: поки не вигребете з бочки меду те, що ви туди нагидили, траншу МВФ не буде. Про це прямо заявили в МВФ та держдепі США.

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У відповідь наша політична, пробачте на слові, еліта включила окуня: блимає великими очиськами, але ніц не робить. Спочатку в окуня перетворився Порошенко, який тицьнув плавником в бік Верховної Ради, потім окунями різко стали депутати, почавши тицькати в бік Президента. Наведу кілька заяв наших міжнародних партнерів, які пробують привести до тями політичне болото, повне банькатих окунів.

Федеріка Могеріні, Верховний представник ЄС з закордонних справ: "Особливо важливо, щоб суд розглядав ті справи, які зараз перебувають в судах". Борис Джонсон, глава МЗС Британії: "Дуже важливо, щоб Антикорупційний суд мав можливість опікуватися всіма справами,... в тому числі щодо рішень, які схвалюються першою інстанцією". Офіційна заява Світового Банку: "Ми з нетерпінням очікуємо, що парламент якнайшвидше ухвалить поправки ..., які дозволять (антикорупційному) Суду розглядати справи про корупцію, разом із апеляцією чинних справ".

Знаєте, яка була відповідь команди Порошенка? Тільки зі стільців не впадіть. Перший генпрокурор Порошенка, а зараз один з лідерів його партії, Віталій Ярема заявив: "... те, що Міжнародний валютний фонд пред’являє якісь ... претензії… я думаю, на це не треба звертати особливої уваги, а потрібно виконувати закон".

Емм. Казав про це минулого блогу, бачу, треба повторити. Шановна команда Порошенка, та ви взагалі можете МВФ, США і ЄС в носі мати? Я серйозно. От тільки кладете на стіл 11 мільярдів доларів, передбачених програмою МВФ, і одразу починаєте мати їх в носі. А ще "джавеліни" на фронт завозите і Росію економічними санкціям дотискаєте. Що цього теж не можете? Тоді, шановні політики, перестали клеїти окунів і швиденько вирішили створену вами ж проблему з передачею старих справ в Антикорупційний суд.



Віталій Ярема

Продовжуючи тему вміння наших політиків обгидитися так, щоб на півсвіту тхнуло. Поговоримо про аудит НАБУ. Новина перша. Як і обіцяв минулого тижня, подали позов проти Порошенка, який незаконно призначив аудитором свого політичного партнера, – Павла Жебрівського. Невідповідність останнього закону здоровому глузду ми детально розібрали в одному з блогів, тож не буду на цьому зупинятися.

Але маю для вас новини про аудитора від Верховної Ради – Володимира Василенка. Вісімдесятидворічний професор міжнародного права вразив своїм свіжим інтерв’ю. Наведу кілька цитат, наголошу, професора-міжнародника: "А ті грантоїди, що ставлять під сумнів мою порядність і спроможність бути незалежним, виконували замовлення іноземної держави, яка бажала, аби членом НАБУ від парламенту був обов’язково іноземець."

По-перше, поважний професор-міжнародник вживає термін "грантоєди", який приблизно 10 років тому вигадали в Кремлі. Нагадаю шановному професору, що саме з розкрутки цього фейкового поняття Путін почав знищення громадянського суспільства Росії.

По-друге, поважний професор-міжнародник цілком серйозно заявляє про "замовлення іноземної держави…". Ще один вигаданий Кремлем термін - "іностранниє агєнти" пан Василенко вжити, я так розумію, не наважився і на тому спасибі. А міг би поважний професор ще про "піндосів" всмажити і "загниваючий запад". Дуже в риторику лягло би.



Володимир Василенко

Ну і ще одна чудова цитата з його інтерв’ю. Вже більше про незалежність та неупередженість шановного аудитора НАБУ: "Багато депутатів в парламенті є моїми друзями і давно мене знають. Депутати фракції Ляшка, можливо, були активнішими в просуванні моєї кандидатури." Хороші в аудитора НАБУ друзі, правда? Особливо з фракції Ляшка, кілька депутатів з якої, та і сам Ляшко, є фігурантами розслідувань НАБУ. Взагалі не конфлікт інтересів, ні разу. Боюся, навіть запитувати в пана аудитора прізвища інших його друзів-депутатів: бурштиновий Розенблат, титановий Мартиненко, інші?

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Одним словом майбутній аудит НАБУ, який проводитимуть друзі Ляшка і Порошенка, виглядає все більше і більше незалежним. Що, загалом, очікувано, зважаючи на ненависть політичного класу до детективів Ситника, які вперше в історії України поставили під питання їхню безкарність. Переходимо до рубрики "Цифра тижня". За даними свіжої соціології від групи "Рейтинг" 55% українців вважають хабарництво та корупцію загальнодержавною проблемою. Це друга за важливістю проблема, одразу після війни на Сході.

Для порівняння низький рівень зарплат та пенсій, недостатній рівень соціального захисту, соціальне розшарування, підвищення цін на основні товари, проблемами державного рівня вважають до 20% опитаних. Мені здається, що громадяни добре усвідомлюють пряму залежність між ТОП-корупцією та низьким рівнем життя. Саме тому поставили ТОП-корупцію як державну проблему вище. І це дуже мудра позиція.

Ще з новин. Ми програли бій за очищення СБУ від корупційного крила. Нагадаю, що у 7 разів більше СБУшників, кришують, ой, пробачте, протидіють корупціонерам, ніж борються з терористами. Ви чуєте? У 7 разів більше. Ми хотіли виправити цю ситуацію під час прийняття закону "Про національну безпеку". Депутати Верховної Ради вирішили, що все у нас зі Службою Безпеки чудово і провалили запропоновані зміни.

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Шановні громадяни, згадуйте це, читаючи чергову новину про СБУшні маски-шоу в офісах чи рейдерство на підприємствах. Так, ми програли цю битву, але не війну загалом. Повернемося до цієї реформи вже восени. Як писала Ліна Костенко: "Люба поразка – це наука. Ніяка перемога так не вчить".