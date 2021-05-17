Держсекретар США Ентоні Блінкен 16 травня розпочав 5-денну поїздку в Європу для участі в засіданні Арктичної ради. Він відвідає Данію, Гренландію та Ісландію.

Там Блинкен впервые лично встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь частично раскрыл журналистам, о чем будет говорить с главным дипломатом Кремля.

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Первая встреча Лаврова и Блинкена состоится в Исландии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 16 мая начал пятидневный визит в Европу. Посетит он Данию, Гренландию и Исландию, где состоится заседание Арктического совета (межправительственный форум 8 стран, причастных к региону Арктики).

Именно в Исландии, как уже официально стало известно, состоится первая личная встреча главного дипломата Белого дома с главным дипломатом Кремля – министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Это должно произойти 20 мая – в последний день визита Блинкена в Европу.

Важно понимать, что встреча состоится на фоне напряженности между Вашингтоном и Москвой.



Возникла она и из-за наращивания российских войск на границах с Украиной, и из-за причастности России к недавним кибератакам на США, и по ряду других причин.

Что известно о темах разговора главных дипломатов Белого дома и Кремля

Во время встречи Лавров и Блинкен обсудят " ключевые вопросы взаимоотношений и международной повестки дня". Такую формулировку обнародовали в МИД России. В Госдепе же расставили некоторые акценты.

Мол, трудно будет обойти тему "Северного потока 2" – "российского стратегического проекта, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность" (так Блинкен говорил с журналистами в начале визита в Европу).

В остальном же разговор с Лавровым будет направлен на темы, в которых Россия и США имеют "взаимные интересы". При такой формулировке можно предположить, что и об Украине будут говорить также.

Мы не стремимся к эскалации. Мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. Думаю, есть сферы, в пределах которых мы можем обсудить это с министром Лавровым,

– подытожил Блинкен.