Літак із держсекретарем Сполучених Штатів Америки приземлився в аеропорту "Бориспіль" приблизно о 00:20 6 травня. Перед цим Держдеп опублікував заяву щодо візиту Ентоні Блінкена до України.

Офіційна програма Блінкена у Києві розпочнеться вже зранку цього ж дня. Держсекретар серед іншого зустрінеться з президентом Зеленським, прем'єром Шмигалем.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва.

Літак з Ентоні Блінкеном на борту приземлився в "Борисполі" о 00:20. Держсекретар США вже опублікував із цього приводу пост у твітері.

Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство Україною і США. Це буде важлива нагода обговорити з українськими партнерами російську агресію, а також наголосити на необхідності дотримання темпів і зосередженості у просуванні реформ,

– заявив Блінкен.

Вже цього дня, 6 травня, Блінкен зустрінеться з президентом України Зеленським, главою МЗС Кулебою, прем'єр-міністром Шмигалем, іншими офіційними особами й представниками громадянського суспільства.

Держдеп США оприлюднив заяву щодо візиту Блінкена до України

У заяві з нагоди візиту держсекретаря США у Держдепі вкотре наголосили, що підтримують євроінтеграційні прагнення України, стежать за діями Росії та вітають наміри України проводити реформи.

Заява Держдепу: головне

Загалом заява Держдепу містить чотири пункти.

Перший – про відносини США та України. Там вказано, що США рішуче підтримують зусилля України в її євроатлантичних прагненнях та бажанні побудувати розвинену країну з демократичним майбутнім.



Там вказано, що США рішуче підтримують зусилля України в її євроатлантичних прагненнях та бажанні побудувати розвинену країну з демократичним майбутнім. Другий – російська агресія. Вашингтон, як і більшість цивілізованого світу, стурбований через агресію Росії, її риторику, і присутність військ в окупованому Криму та біля українських кордонів.

Білий дім наголосив, що Крим – це Україна, і Донбас – це Україна, а іншої думки й бути не може.

Третій – українські реформи. У США наголосили, що в Україні слід будувати цілісні інституції й систему підзвітного управління державними й корпоративними установами. Саме це є запорукою євроатлантичного майбутнього України. Як і боротьба з корупцією та просування верховенства права й судової реформи.



У США наголосили, що в Україні слід будувати цілісні інституції й систему підзвітного управління державними й корпоративними установами. Саме це є запорукою євроатлантичного майбутнього України. Як і боротьба з корупцією та просування верховенства права й судової реформи. Четвертий – допомога США Україні. У Держдепі нагадали, що США надали Києву з 2014 року понад 4,6 мільярда доларів, зокрема й задля царини безпеки. Згадали й про інші форми допомоги – у боротьбі проти коронавірусу, у гуманітарній сфері тощо.

Нагадаємо Росію треба змусити виконувати міжнародні зобов'язання, – Блінкен