Как приготовить тонкие блины: рецепты приготовления на молоке и воде

Тонкие блины – это гордость любой хозяйки. Секрет этих блинов кроется в том, что их готовят на воде или на смеси молока и воды. Как приготовить тонкие и ароматные блинчики на воде, а также на молоке – далее в материале.

Рецепт приготовления тонких блинов не очень отличается от классического рецепта блинов, к стандартным ингредиентам нужно добавить воду. Именно это гарантирует то, что у вас получатся тоненькие и красивые блины.

Читайте также: Блины на молоке: простой рецепт приготовления

Секреты приготовления тонких блинов:

- тончайшие блинчики выйдут на воде, если же вам хочется более нежной структуры, то добавьте в тесто немного молока;

- наливайте тесто для блинов небольшим половником или деревянной ложкой и сразу распределите тесто по всей поверхности. Распределите тесто как можно быстрее, ведь блины будут очень быстро поджариваться;

- сковорода для жарки должна быть предварительно хорошо разогрета. Блины жарятся очень быстро, поэтому заранее подготовьте всю необходимую посуду, чтобы не отходить от плиты надолго.

Рецепт тонких блинов на воде



Рецепт тонких блинов на воде

Ингридиенты:

- вода – 500 мл;

- сахар – 50 г;

- яйца – 4 шт;

- разрыхлитель или сода – 15 г;

- мука – 300 г;

- щепотка соли.

Рецепт приготовления тонких блинов на воде:

1. В глубокой миске смешайте яйца, сахар и щепотку соли. Хорошо взбейте массу до густой пены.

2. Просейте муку (лучше несколько раз) и смешайте с разрыхлителем или содой. Именно разрыхлитель или сода сделают тесто мягким и эластичным.

Читайте также: Приготовление блинов на Масленицу: рецепты с фото 5 оригинальных идей

3. К яичной массе добавьте треть воды и вымешайте. Затем добавьте всю муку порциями и перемешайте до густой массы. Затем постепенно добавляйте воду до получения необходимой консистенции. По желанию, можете добавить немного растительного масла.

4. Разогрейте хорошо сковородку. Если у вас антипригарное покрытие, то блины можно жарить и без масла. Если нет, то смажьте поверхность тонким слоем масла, олии, сала и т.д. Жарьте блины с обеих сторон до румяной корочки. Подавать такие блины можно с фруктами, сгущенным молоком, вареньем и прочим. Если вы хотите соленые блины, то не добавляйте сахар.

Рецепт тонких блинов на молоке и воде



Рецепт тонких блинов на молоке и воде

Ингридиенты:

- вода – 300 мл;

- молоко – 200 мл;

- мука – 2 стакана;

- яйца – 3 шт;

- сахар – 3 ч.л;

- щепотка соли;

- масло по желанию.

Рецепт приготовления тонких блинов на молоке и воде:

1. Взбейте яйца в пышную пену. Лучше это делать с помощью миксера. Добавьте к яйцам сахар, соль и масло (по желанию) и снова взбейте.

2. В отдельной миске смешайте молоко и воду, подогрейте на плите, но не доводите до кипения.

Читайте также: Что приготовить на ужин в мультиварке: рецепты вкусных блюд

3. В яичную смесь добавьте треть молока с водой, перемешайте. Порциями добавьте всю муку и замесите густое тесто. Затем порциями добавляйте остатки молока и воды, вымешивайте до нужной консистенции. Это нужно для того, чтобы в тесте не было комочков.

4. Тесто должно быть в меру жидким и напоминать жидкую сметану. Выливайте на сковородку без масла и жарьте с обеих сторон до румяного цвета. В качестве начинки к таким блинам можно подавать любые фрукты, творог, варенье и тому подобное.