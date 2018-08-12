20:08
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 14°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как приготовить тонкие блины: рецепты приготовления на молоке и воде

10 Читати новину українською
Рецепт приготовления тонких блинов
Рецепт приготовления тонких блинов / 24 Канал

Тонкие блины – это гордость любой хозяйки. Секрет этих блинов кроется в том, что их готовят на воде или на смеси молока и воды. Как приготовить тонкие и ароматные блинчики на воде, а также на молоке – далее в материале.

Рецепт приготовления тонких блинов не очень отличается от классического рецепта блинов, к стандартным ингредиентам нужно добавить воду. Именно это гарантирует то, что у вас получатся тоненькие и красивые блины.

Читайте также: Блины на молоке: простой рецепт приготовления

Секреты приготовления тонких блинов:

- тончайшие блинчики выйдут на воде, если же вам хочется более нежной структуры, то добавьте в тесто немного молока;

- наливайте тесто для блинов небольшим половником или деревянной ложкой и сразу распределите тесто по всей поверхности. Распределите тесто как можно быстрее, ведь блины будут очень быстро поджариваться;

- сковорода для жарки должна быть предварительно хорошо разогрета. Блины жарятся очень быстро, поэтому заранее подготовьте всю необходимую посуду, чтобы не отходить от плиты надолго.

Рецепт тонких блинов на воде

Рецепт тонких млинців: рецепт приготування тонких млинців
Рецепт тонких блинов на воде

Ингридиенты:
- вода – 500 мл;
- сахар – 50 г;
- яйца – 4 шт;
- разрыхлитель или сода – 15 г;
- мука – 300 г;
- щепотка соли.

Рецепт приготовления тонких блинов на воде:

1. В глубокой миске смешайте яйца, сахар и щепотку соли. Хорошо взбейте массу до густой пены.

2. Просейте муку (лучше несколько раз) и смешайте с разрыхлителем или содой. Именно разрыхлитель или сода сделают тесто мягким и эластичным.

Читайте также: Приготовление блинов на Масленицу: рецепты с фото 5 оригинальных идей

3. К яичной массе добавьте треть воды и вымешайте. Затем добавьте всю муку порциями и перемешайте до густой массы. Затем постепенно добавляйте воду до получения необходимой консистенции. По желанию, можете добавить немного растительного масла.

4. Разогрейте хорошо сковородку. Если у вас антипригарное покрытие, то блины можно жарить и без масла. Если нет, то смажьте поверхность тонким слоем масла, олии, сала и т.д. Жарьте блины с обеих сторон до румяной корочки. Подавать такие блины можно с фруктами, сгущенным молоком, вареньем и прочим. Если вы хотите соленые блины, то не добавляйте сахар.

Рецепт тонких блинов на молоке и воде

Рецепт тонких млинців: рецепт приготування тонких млинців
Рецепт тонких блинов на молоке и воде

Ингридиенты:
- вода – 300 мл;
- молоко – 200 мл;
- мука – 2 стакана;
- яйца – 3 шт;
- сахар – 3 ч.л;
- щепотка соли;
- масло по желанию.

Рецепт приготовления тонких блинов на молоке и воде:

1. Взбейте яйца в пышную пену. Лучше это делать с помощью миксера. Добавьте к яйцам сахар, соль и масло (по желанию) и снова взбейте.

2. В отдельной миске смешайте молоко и воду, подогрейте на плите, но не доводите до кипения.

Читайте также: Что приготовить на ужин в мультиварке: рецепты вкусных блюд

3. В яичную смесь добавьте треть молока с водой, перемешайте. Порциями добавьте всю муку и замесите густое тесто. Затем порциями добавляйте остатки молока и воды, вымешивайте до нужной консистенции. Это нужно для того, чтобы в тесте не было комочков.

4. Тесто должно быть в меру жидким и напоминать жидкую сметану. Выливайте на сковородку без масла и жарьте с обеих сторон до румяного цвета. В качестве начинки к таким блинам можно подавать любые фрукты, творог, варенье и тому подобное.

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
сегодня, 20:03 История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
Анастасія Можаровська
Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
сегодня, 18:00 Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
Олесь Друкач
Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
сегодня, 16:00 Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
Ольга Бродська
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Прогноз погоды на 8 июня: запад Украины зальют дожди
 8 июня , 09:23
Сколько украинцев "отмывают" деньги в Австрии: впечатляющее количество
 6 июня 2016 , 15:30
Порошенко поддержал сборную Украины, разместив в соцсети патриотическое видео
 12 июня 2016 , 12:14
Чигринский и еще 19 игроков АЕКа отправятся в Киев на матч против Динамо
 20 февраля , 15:39
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук