Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

В ближайшее время менять работу не собираюсь, – Разумков о баллотировании в мэры

- Читати новину українською
Разумков рассказал, будет ли баллотироваться в мэры
Разумков рассказал, будет ли баллотироваться в мэры / ukrinform.ua

Председатель Верховной Рады не собирается баллотироваться на должность городского головы Киева. Дмитрий Разумков считает, что эффективный на текущей должности, место работы пока не планирует менять.

О намерениях и в дальнейшем работать спикером парламента Разумков заявил на брифинге 13 мая, сообщает 24 канал.

Читайте также Кем мечтали стать политики в детстве

В ближайшее время менять место работы я не собираюсь,
– отметил председатель Рады.

Так он ответил на вопрос, будет ли выдвигать свою кандидатуру на должность мэра Киева. По словам Разумкова, он лучше будет делать то, что делает сейчас.

Политик верит, что он отвечает требованиям к председателю Верховной Рады. "Я надеюсь, что я достаточно эффективно выполняю, и буду выполнять свою работу", – добавил спикер.

К слову, выборы городского головы Киева должны состояться 25 октября 2020 года.

Обратите внимание! Согласно исследованиям, среди кандидатов на должность городского головы жители столицы больше всего поддерживают Виталия Кличко. За него готовы проголосовать почти 40% киевлян.

вибори у києві за кого голосували б кияни
За кого киевляне голосовали на выборах мэра города / Данные группы "Рейтинг"

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Новости Киева Дмитрий Разумков
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход
сегодня , 17:00 Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход
Год несбыточных мечтаний Путина, или Тень уханской летучей мыши над Кремлем
сегодня , 17:00 Год несбыточных мечтаний Путина, или Тень уханской летучей мыши над Кремлем
Лілія Шевцова
На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков
сегодня , 09:25 На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков