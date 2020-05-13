В ближайшее время менять работу не собираюсь, – Разумков о баллотировании в мэры

Председатель Верховной Рады не собирается баллотироваться на должность городского головы Киева. Дмитрий Разумков считает, что эффективный на текущей должности, место работы пока не планирует менять.

О намерениях и в дальнейшем работать спикером парламента Разумков заявил на брифинге 13 мая, сообщает 24 канал.

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В ближайшее время менять место работы я не собираюсь,

– отметил председатель Рады.

Так он ответил на вопрос, будет ли выдвигать свою кандидатуру на должность мэра Киева. По словам Разумкова, он лучше будет делать то, что делает сейчас.

Политик верит, что он отвечает требованиям к председателю Верховной Рады. "Я надеюсь, что я достаточно эффективно выполняю, и буду выполнять свою работу", – добавил спикер.

К слову, выборы городского головы Киева должны состояться 25 октября 2020 года.

Обратите внимание! Согласно исследованиям, среди кандидатов на должность городского головы жители столицы больше всего поддерживают Виталия Кличко. За него готовы проголосовать почти 40% киевлян.



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