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Близкие интересы с Петром Порошенко: почему Павел Жебривский дважды избирался в Верховную Раду

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Близкие интересы с Петром Порошенко
Близкие интересы с Петром Порошенко / gordonua.com

Павел Жебривский дважды избирался в Верховную Раду в 2006 и 2007 годах, на досрочных выборах – оба раза по списку "Нашей Украины", и работал он в близком к интересам Порошенко бюджетном комитете парламента.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

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"Жебровский, как и многие в украинской политике, обзавелся собственной политической силой – он был председателем партии Украинская платформа "Собор". После Революции достоинства служил в зоне АТО в звании старшего сержанта, а в января 2015 года его назначили на должность в Генпрокуратуре,"
- рассказал Лещенко

По его словам, Жебривский возглавил управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение. Впоследствии на его месте, после назначения Жебривского в Донецкую область, создали так называемый департамент Кононенко-Грановского по выполнению особо деликатных поручений.

Еще когда Жебривский работал в Генпрокуратуре, я дважды допрашивался возглавляемым им департаментом. Первое дело было по переводу денег "Энергорынок" компаниям Рината Ахметова и Александра Януковича за электроэнергию, потребленную в зоне АТО. Никакого результата в этом производстве не было, а очень скоро Ахметов стал партнером Порошенко в схеме "Роттердам плюс",
– отметил Сергей Лещенко

Он добавил, сложилось впечатление, что сам департамент Жебривского, как и в дальнейшем департамент Кононенко-Грановского, имел целью создавать проблемы людям и ставить их на службу Порошенко на выгодных для президента условиях. 

Видео полного выпуска видеоблок "Честная политика" за 22 июня 2018 года

 

Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Петр Порошенко Павел Жебривский
Источник: 24 канал
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