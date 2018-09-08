Близкого соратника Януковича поймали на фото на рынке в Киеве

В субботу утром, 8 сентября, в Киеве на одном из рынков заметили близкого соратника экс-президента Украины Виктора Януковича – экс-председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Экс-политика зафиксировали на фото во время того, как он покупал на рынке лук.

Об этом свидетельствует информация и фото, опубликованные ресурсом "Главком".

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Издание уточнило, что лук Рыбак покупал на рынке "Столичный" на улице Кольцевая дорога. Покупки он делал вместе со своей женой Альбиной. Супруги приобрели 1 мешок лука.



Владимир Рыбак на рынке в Киеве



Владимир Рыбак покупает лук



Владимир Рыбак несет мешок с луком

Кто такой Владимир Рыбак?Один из соучредителей и экс-первый заместитель председателя и председатель Партии регионов. До апреля 2002 года было Донецким городским главой. Был вице-премьер-министром – министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Януковича 2006-2007 годов. Доверенное лицо кандидата на пост президента Украины Виктора Януковича на выборах 2004 года. Народный депутат 3, 4, 5, 6 и 7 созывов. Председатель Верховной Рады в 2012-2014 годах.