Блэкаут в Венесуэле: люди не могут зарядить мобильники и опасаются за свою безопасность

Жители Венесуэлы, уже около суток остаются без электроэнергии. Они переживают из-за того, что могут остаться без крайне важной для них мобильной телефонной связи.

Ранее 24 канал сообщал о том, что в 23 из 25 штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества вечером в четверг, 7 марта, из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны. С момента начала отключений электричества многие люди не могут зарядить мобильные телефоны.

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Мобильная связь и, в частности, мессенджеры, нужны гражданам Венесуэлы для того, чтобы в случае опасности предупреждать полицию и родных. Это особенно актуально с учетом высокого уровня преступности в стране.

Операторы мобильной связи Венесуэлы в условиях "блэкаута" сработали лучше, чем ожидалось. Однако, перебоев избежать не удалось.

Крайне остро, в таких условиях, эта проблема ощущается в больницах, персонал которых не может эффективно работать без надежного электроснабжения. Газета El Tiempo отмечает, что с ноября 2018 года по февраль 2019 в Венесуэле 79 пациентов умерли в больницах из-за перебоев в электроснабжении.

Что происходит в Венесуэле?Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом . Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро.



За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.