Блюдо "Трумпутин", пиво "Уладим это как взрослые": как Хельсинки будет принимать Трампа и Путина

Хельсинки готовится к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа. Так, финны выпустили специальное пиво к этому событию, а в столице Финляндии в одном из заведений даже придумали тематическое блюдо.

Об этом сообщает Helsingin Uutiset.

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Так, в Финляндии можно купить 10 тысяч бутылок пива "Уладим это как взрослые" (Let's settle this like adults), выпущенного специально к встрече Путина и Трампа.

Председатель правления пивоваренной компании RPS (Rock Paper Scissors, "камень, ножницы, бумага" на английском) Янне Сеппала, которая и разработала дизайн этикеток, в шутку предлагает президентам воспользоваться советом его предприятия: если переговоры зайдут в тупик, сыграть в "камень, ножницы, бумага".

А заведение Kaffekievari в Хельсинки предлагает своим посетителям попробовать блюдо "Трумпутин" (Trumputin).

"Трумпутин" – это блин с лососем свежего посола, сметаной и луком со специями, а также американские панкейки с мороженым и ягодами, поясняется в публикации. Стоимость блюда – около 14 евро.

Блюдо появилось во вторник, 10 июля. Его можно будет попробовать до воскресенья, а в понедельник, в день проведения саммита, ресторан будет закрыт, рассказала для издания владелица ресторана.

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