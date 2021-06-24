Скандальное сторис в инстаграме он подписал фразой "Мой новый план". Пламенную "речь" юноши фактически через слово сопровождала брань.

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Что сказал Громов

"Нет них*я, нет прав, ничего нет. Что в итоге, бл*ть? Я, бл*ть, остаюсь в этой е*аной Украине. Сниму, с*ка, квартиру нормальную себе и буду бл*ть сидеть здесь, бл*ть. Е*ану пару запусков", – кричал он.

Блогер попал в скандал: смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика 18+!)

"Забираю свои слова обратно"

Уже вскоре в инстаграме Громова появилось новое видео. Он заявил, что якобы хочет извиниться перед каждым, кого обидел. "Я оскорбил Украину. Поэтому забираю свои слова назад", – сказал парень.

Я не считаю Украину е*аной, иначе здесь не жил бы. Поймите, что это были всего лишь эмоции. Я хотел позвать своего друга в Украину,

– пытался оправдаться юноша.

Он пояснил, что его товарищ – "обычный российский гражданин", и его не пускают в Украину. Громов добавил, что в видео не было агрессии, а лишь "мат на эмоциях".

Громов "забирает свои слова обратно": смотрите видео

Что известно о Громове