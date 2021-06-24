Остаюсь в е*аной Украине, – блогер, который приехал с оккупированных территорий, влип в скандал

22-летний блогер Антон Громов, приехавший в Днепр из оккупированной Донецкой области, вляпался в скандал. В своем инстаграме он опубликовал эмоциональное видео, где обругал Украину.
Скандальное сторис в инстаграме он подписал фразой "Мой новый план". Пламенную "речь" юноши фактически через слово сопровождала брань.
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Что сказал Громов
"Нет них*я, нет прав, ничего нет. Что в итоге, бл*ть? Я, бл*ть, остаюсь в этой е*аной Украине. Сниму, с*ка, квартиру нормальную себе и буду бл*ть сидеть здесь, бл*ть. Е*ану пару запусков", – кричал он.
Блогер попал в скандал: смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика 18+!)
"Забираю свои слова обратно"
Уже вскоре в инстаграме Громова появилось новое видео. Он заявил, что якобы хочет извиниться перед каждым, кого обидел. "Я оскорбил Украину. Поэтому забираю свои слова назад", – сказал парень.
Я не считаю Украину е*аной, иначе здесь не жил бы. Поймите, что это были всего лишь эмоции. Я хотел позвать своего друга в Украину,
– пытался оправдаться юноша.
Он пояснил, что его товарищ – "обычный российский гражданин", и его не пускают в Украину. Громов добавил, что в видео не было агрессии, а лишь "мат на эмоциях".
Громов "забирает свои слова обратно": смотрите видео
Что известно о Громове
- В инстаграме у него пока закрыт аккаунт и только 812 подписчиков. "Нашел себя в Боге и узнал, что мне нужно разрушить рамки инфобиза", – пишет он о себе.
- Парень ведет телеграм-канал под названием "Полезняк от Громова". Называет себя 22-летним миллионером и утверждает, что делится полезными финансовыми советами.
- По словам блогера, за 2020 год он заработал почти 6 миллионов рублей на блогах в российской соцсети "ВКонтакте" и якобы помогает зарабатывать "другим экспертам".
- Громов утверждает, что он эксперт по личному бренду и SMM, продюсер и менеджер, а в прошлом – и вообще владелец рекламного агентства.