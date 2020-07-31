Скандальный блогер Домбровский порезал себе горло во время суда: что о нем известно – видео 18+
Одесский блогер Станислав Домбровский 31 июля лезвием порезал себе горло в зале во время судебного заседания. Это произошло после того, как мужчину отправили в СИЗО по подозрению в хулиганстве.
Услышав решение Приморского райсуда мужчина лезвием поранил себе шею. Его госпитализировали. Об этом сообщили в полиции Одесской области.
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Очевидцы говорят, что в суде Домбровский, который ранее был судим, кричал, что лучше умереть, чем попасть в СИЗО.
В чем подозревают Домбровского
- Домбровского подозревают в хулиганстве. 20 июля поздно вечером вблизи кафе "Виват" в Одессе блогер ударил ветерана АТО. Тот упал на землю и потерял сознание. Также там добавляют, что Домбровский угрожал применить слезоточивый газ. Это событие было зафиксировано на видео.
- Сам блогер утверждает, что ударил мужчину, поскольку вступился за своего товарища Евгения Гавриленко, которого "били возле дома семеро за то, что он неправильно курил сигарету".
- Он называет дело против себя сфабрикованным. Объясняет это тем, что недавно записал видео с критикой президента Владимира Зеленского. На нем блогер обсуждает гибель под Зайцевым на Донбассе украинского военного и в нецензурной форме осуждает действия главы государства.
- На видео, которое блогер опубликовал перед судом, он также отмечает, что у него трое детей.
- В суде говорят, что отправили подозреваемого в СИЗО, поскольку на свободе он может давить на потерпевшего и свидетелей.
Смотрите видео, как Домбровский порезал себе горло в суде:
Что известно о Станиславе Домбровском и почему он скандален
- Станислав Домбровский является одесским активистом, поэтом, актером и блогером. Перед этим у него было семь судимостей за кражи, мошенничество и грабеж. Недавно заявил, что будет баллотироваться на кресло городского головы Одессы.
- Домбровский неоднократно участвовал в скандальных акциях. В частности, в 2019 году он бросил плюшевую игрушку розового цвета в форме полового органа в народного депутата Мустафу Найема, который приехал в Одессу.
- Во время другой акции, возле Одесской ОГА, Домбровский укусил за нос лидера общественной организации "Зеленый лист" Владислава Балинского.
Станислав Домбровский / Фото kekc news