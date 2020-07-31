Одесский блогер Станислав Домбровский 31 июля лезвием порезал себе горло в зале во время судебного заседания. Это произошло после того, как мужчину отправили в СИЗО по подозрению в хулиганстве.

Услышав решение Приморского райсуда мужчина лезвием поранил себе шею. Его госпитализировали. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Очевидцы говорят, что в суде Домбровский, который ранее был судим, кричал, что лучше умереть, чем попасть в СИЗО.

В чем подозревают Домбровского

Домбровского подозревают в хулиганстве. 20 июля поздно вечером вблизи кафе "Виват" в Одессе блогер ударил ветерана АТО. Тот упал на землю и потерял сознание. Также там добавляют, что Домбровский угрожал применить слезоточивый газ. Это событие было зафиксировано на видео.

Сам блогер утверждает, что ударил мужчину, поскольку вступился за своего товарища Евгения Гавриленко, которого "били возле дома семеро за то, что он неправильно курил сигарету".

Он называет дело против себя сфабрикованным. Объясняет это тем, что недавно записал видео с критикой президента Владимира Зеленского. На нем блогер обсуждает гибель под Зайцевым на Донбассе украинского военного и в нецензурной форме осуждает действия главы государства.

На видео, которое блогер опубликовал перед судом, он также отмечает, что у него трое детей.

В суде говорят, что отправили подозреваемого в СИЗО, поскольку на свободе он может давить на потерпевшего и свидетелей.

Смотрите видео, как Домбровский порезал себе горло в суде:

Что известно о Станиславе Домбровском и почему он скандален

Станислав Домбровский является одесским активистом, поэтом, актером и блогером. Перед этим у него было семь судимостей за кражи, мошенничество и грабеж. Недавно заявил, что будет баллотироваться на кресло городского головы Одессы.

Домбровский неоднократно участвовал в скандальных акциях. В частности, в 2019 году он бросил плюшевую игрушку розового цвета в форме полового органа в народного депутата Мустафу Найема, который приехал в Одессу.

Во время другой акции, возле Одесской ОГА, Домбровский укусил за нос лидера общественной организации "Зеленый лист" Владислава Балинского.



Станислав Домбровский / Фото kekc news