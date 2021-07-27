Блогер из Кривого Рога заявил бойцам ВСУ, что "Россия зе бест": пришлось извиняться– видео

Стример и ютубер Влад Гантеля решил проявить свою любовь к России и презрение к Украине. В живом чате, в котором сидели бойцы Вооруженных сил, он заявил, что Россия – лучшая держава.

Парни из ВСУ, завернутые в флаг и в камуфляже, общались с блогером онлайн через "Чат Рулетка". Увидев военных, блогер, очевидно, решил спровоцировать их.

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"Россия – зе бест"

Блогер заявил ребятам, что "Россия, говорю, зе бест." Когда ребята начали бурно и с руганью реагировать на его слова, блогер стал ее перекривлять.

Дальше стример стал щеголять, что его никто не найдет и угрожать ему не надо. Он сказал, что это сами ребята к нему пришли в эфир, так что пусть сами "у**бывают".

"Героя" инцидента зовут Влад Гантеля. Он ютубер, обозреватель игр и стример. На его канале более 166 тысяч подписчиков.

Извинения подвезли очень скоро

Уже на следующий день Влад Гантеля решил извиниться за свои слова. Он назвал их "глупой шуткой, которой нигде не должно быть". Он пообещал, что больше такого не допустит, а поступок охарактеризовал "дебильным".

Он заявил: любит Украину и гордится тем, что родился здесь. К тому же пообещал: будет помогать украинским бойцам и проведет благотворительные мероприятия.

В первую очередь я хотел бы извиниться перед всеми украинцами, которых эта шутка задела. Я реально хочу провести несколько спортивных, кукинг-стримов, средства с которых я готов отправить ребятам в АТО,

– сказал блогер.

Извинения блогера Влада гантели за слова о России: смотрите видео

Напоследок он почему-то сказал, что лишь "играет на стримах" и ничего другого не показывает. Он предостерег не "верить тому, что пишут, а думать головой".