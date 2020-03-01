Блогер Диденко не будет хоронить мужа, который умер от эксперимента на ее дне рождения

День рождения "аптечного Ревизорро" Екатерины Диденко 28 февраля закончился тремя смертями. Ее муж Валентин Диденко решил устроить ей шикарную вечеринку и высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. От опасных выделений углекислого газа он и еще двое друзей блогера умерли.

1 марта после смерти мужа блогер Екатерина Диденко сообщила в инстаграме, что не будет хоронить мужа.

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В сториз она сказала, что планирует кремировать его, а прах развеять над полем.

Когда будут похороны... Точнее похорон не будет. Валя хотел, чтобы его кремировали. Он говорил: "Я не хочу, чтобы меня хоронили, отпевали. Я хочу чтобы меня кремировали и развеяли прах",

– заявила Диденко.

К слову, многих удивило поведение самой Екатерины Диденко после трагедии. Сначала она выложила в соцсети видео из-под двери реанимации, где на тот момент умирал ее муж. Через несколько часов после его смерти блогер записала видео с фильтром на лице и сказала, что на ее праздновании умерли трое людей.

В другом сториз она добавила, что ей нужна помощь психологов и попросила подписчиков посоветовать хороших специалистов. На следующий день после смертельной вечеринки Диденко призналась, что общалась уже с тремя психологами и сейчас ей "стало значительно легче".

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Что известно о смерти на дне рождении Диденко:

28 февраля российская блогер Екатерина Диденко праздновала свое 29-летие. В банном комплексе в Москве ее муж Валентин хотел создать праздничный антураж и высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. При этом произошла химическая реакция и из кубиков льда начал активно выделяться углекислый газ и стал попадать в дыхательные пути тех, кто решил искупаться.

При этом произошла химическая реакция и из кубиков льда начал активно выделяться углекислый газ и стал попадать в дыхательные пути тех, кто решил искупаться. Когда гости прыгнули в воду, то начали синеть и терять сознание. Люди, находившиеся в воде, получили сильные химические ожоги легких. На место празднования прибыли 4 бригады скорой медицинской помощи.

Заметим, что работники сауны предупреждали Валентина, что в помещении опасно применять такое количество сухого льда, но он проигнорировал их слова. Добавим, что супруги Диденко еще до трагедии экспериментировали с сухим льдом. Об этом свидетельствуют публикации фото и сообщений в соцсетях.

Количество ее подписчиков за последние дни существенно увеличилось. За ней начали следить еще 400 человек, а общая численность российской аудитории блогера перевалила за миллион.

Смотрите видео: как на дне рождения Диденко засыпали сухой лед в бассейн

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