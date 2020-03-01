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      Блогер Диденко не будет хоронить мужа, который умер от эксперимента на ее дне рождения

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      День рождения "аптечного Ревизорро" Екатерины Диденко 28 февраля закончился тремя смертями. Ее муж Валентин Диденко решил устроить ей шикарную вечеринку и высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. От опасных выделений углекислого газа он и еще двое друзей блогера умерли.

      1 марта после смерти мужа блогер Екатерина Диденко сообщила в инстаграме, что не будет хоронить мужа.

      Важно: День рождения блогера Диденко в России закончился тремя смертями: что случилось

      В сториз она сказала, что планирует кремировать его, а прах развеять над полем.

      Когда будут похороны... Точнее похорон не будет. Валя хотел, чтобы его кремировали. Он говорил: "Я не хочу, чтобы меня хоронили, отпевали. Я хочу чтобы меня кремировали и развеяли прах",
      – заявила Диденко.

      К слову, многих удивило поведение самой Екатерины Диденко после трагедии. Сначала она выложила в соцсети видео из-под двери реанимации, где на тот момент умирал ее муж. Через несколько часов после его смерти блогер записала видео с фильтром на лице и сказала, что на ее праздновании умерли трое людей.

      В другом сториз она добавила, что ей нужна помощь психологов и попросила подписчиков посоветовать хороших специалистов. На следующий день после смертельной вечеринки Диденко призналась, что общалась уже с тремя психологами и сейчас ей "стало значительно легче".

      Смотрите видео: Екатерина Диденко прокомментировала похороны своего мужа

      Что известно о смерти на дне рождении Диденко:

      • 28 февраля российская блогер Екатерина Диденко праздновала свое 29-летие. В банном комплексе в Москве ее муж Валентин хотел создать праздничный антураж и высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. При этом произошла химическая реакция и из кубиков льда начал активно выделяться углекислый газ и стал попадать в дыхательные пути тех, кто решил искупаться.
      • Когда гости прыгнули в воду, то начали синеть и терять сознание. Люди, находившиеся в воде, получили сильные химические ожоги легких. На место празднования прибыли 4 бригады скорой медицинской помощи.
      • Заметим, что работники сауны предупреждали Валентина, что в помещении опасно применять такое количество сухого льда, но он проигнорировал их слова. Добавим, что супруги Диденко еще до трагедии экспериментировали с сухим льдом. Об этом свидетельствуют публикации фото и сообщений в соцсетях.
      • Количество ее подписчиков за последние дни существенно увеличилось. За ней начали следить еще 400 человек, а общая численность российской аудитории блогера перевалила за миллион.

      Смотрите видео: как на дне рождения Диденко засыпали сухой лед в бассейн

      Обратите внимание: Чем опасен сухой лед: простые советы, которые спасут жизнь

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      Автор: Северин Трач
      Теги: LifeStyle Жертвы Чрезвычайное происшествие Новости России Москва
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