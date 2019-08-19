Блогер избил ветерана АТО и снял это на камеру, суд избрал ему меру пресечения: видео

Блогер Артур Сороченко обнародовал видео, на котором он бьет участника боевых действий на Донбассе. Хмельницкий горрайонный суд отправил блогера под стражу до 1 октября. Во время заседания не обошлось без инцидентов.

Суд также определил размер залога для подозреваемого в избиении участника боевых действий в размере 40 тысяч 140 гривен, пишет "Радио Свобода".

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26 июля под Житомиром блогер Артур Сороченко избил ветерана украинской военной Антитеррористической операции (ныне – Операция объединенных сил).

Сороченко избил военного за слова о том, что Россия воюет против Украины. Сам пострадавший после инцидента в полицию не обратился, но правоохранителям удалось его отыскать после распространения видео в СМИ. Через 4 дня после избиения блогера задержала полиция.

Во время заседания суда Сороченко признал свою вину и подчеркнул, что с уважением относится к военным.

Однако не обошлось без инцидентов. После заседания блогера Сороченко облили нечистотами и сняли это на видео.

Блогера, избившего ветерана АТО облили нечистотами: видео (внимание присутствует нецензурная лексика)

Кто такой Артур Сороченко?

Артур Сороченко известен тем, что записывает на видео издевательства над людьми, обычно бездомными, за что ему скидывают деньги на банковскую карту, пишет местное издание "Журнал Житомира".

32-летний житель Бердичева имеет уголовные прозвища "Малыш" и "Турик". Он уже был ранее судим за кражу и по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Блогер Артур Сороченко избил участника боевых действий на Донбассе: видео 18+ (внимание присутствует нецензурная лексика)

После этого Сороченко снял еще одно видео, где заявил, что он уже встречался с участниками боевых действий на Донбассе и якобы объяснил им, что его не так поняли. Он заявил, что "сам за целостность и независимость Украины и глубоко уважает людей, которые ее защищают".

Он также отметил, что все жители "стран бывшего СНГ" – славяне и братья, поэтому конфликты между ними должны решаться на политическом уровне.

Что известно о военном, которого избил блогер?

Он житель Хмельницкого. В 2014 году добровольцем ушел на Донбасс и воевал в составе одного из сформированных тогда батальонов теробороны. Сейчас демобилизован.