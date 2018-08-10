Блогер превзошел танец Уилла Смита на мосту Будапешта: экстремальные кадры

Кадры из Будапешта в очередной раз покорили сеть. Все потому, что местный блогер решил превзойти достижение Уилла Смита. Стоит отметить, что это мужчине удалось.

Сеть заполонил странный челендж #kikichallenge. По его условиям, люди выходили из авто и танцевали в то время, как машина медленно катится по дороге. Соблазнительные танцы показали не только пользователи соцсети во всем мире, но и звезды.

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Свои танцевальные умения показал голливудский актер Уилл Смит. Однако он несколько изменил условия, станцевав на крыше легендарного моста в Будапеште. Знаменитость признался, что это было очень страшно. В завершение Уилл Смит обратился к поклонникам с просьбой не повторять его поступок.

Допис, поширений Will Smith (@willsmith) 12 Лип 2018 р. о 10:25 PDT

Но все же в сети нашелся блогер, который принял вызов от голливудского актера и, по его словам, превзошел трюк на крыше. Фотограф Петер Калло показал, как таинственный венгерский герой "Человек с зонтом" забрался на купол собора, где исполнил удивительные трюки. Художник сделал уникальные кадры с помощью дрона. Снимки ошеломили красотой, так как в Будапеште как раз был восход солнца, который подчеркнул таинственность главного актера съемки.

Уважаемый Уилл! Мы победили вас в #kіkіchallenge!

– заявил Петер Калло.

По его словам, фото сделаны в рамках "Проекта баланса". Главный его персонаж – таинственный "Человек с зонтом", который появляется на крышах известных мест Будапешта. Вероятно, после видео Уилла Смита авторы проекта решили показать, кто "хозяин" этих крыш. Стоит отметить, что это им удалось.



Челендж в Будапеште



Трюк Уилла Смита превзошел блогер



Экстремальные фото



Челендж на крыше