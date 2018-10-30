Блогер создала серию эффектных фото в стиле Кендалл Дженнер: яркие кадры

Модель и актриса Кендалл Дженнер, которая является сестрой Ким Кардашян, вдохновила блогера на создание серии эффектных фото. Снимки получили немалую популярность в сети, а Крисси Элизабет – более 10 тысяч подписчиков.

Американская семья Кардашян привлекает немалое внимание мира. Знаменитостями увлекаются и следят за их отношениями в реалити-шоу, каждое фото в их блогах становится настоящей сенсацией в сети.

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Исключением не стал снимок Кендалл Дженнер, сделанный в 2015 году. Фотография получила популярность в сети, а образ модели сразу же взялись повторять сотни женщин.

Кендалл Дженнер, фото 2015 года

Яркое и стильное фото вдохновило блогера из Нидерландов Крисси Элизабет на создание серии тематических снимков. Девушка позировала перед камерой в волшебных образах, выкладывая роскошные волосы на полу. Блогер украшала свою прическу цветами и лепестками, что выглядело очень стильно.