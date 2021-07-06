Об этом первым сообщил 6 июля харьковский блогер Евгений Зуб. Впоследствии информацию подтвердили журналистам анонимные источники в полиции.

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Когда ее начали искать

По данным следствия, 27 июня в милицию обратилась подруга блогерки. Она сообщила, что Екатерина Якимив не отвечает на звонки.

На следующий день открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. В нем была пометка "пропавшая без вести".

У кого требовали выкуп

Однако Евгений Зуб сообщил, что девушка подстроила "похищение" вместе со своим любовником из Киева.

Инсценировала собственное похищение совместно со своим другом из Киева. Целью молодых людей был выкуп в размере 5 биткоинов (примерно 4 679 471 гривна).

Деньги просили от влиятельного спонсора блогерки из России. Именно этот мужчина ранее купил ей автомобиль Bentley Bentayga.

Как разоблачили схему

Правоохранители выяснили, что в момент "угона" автомобиль девушки был в Киеве. Сама блогерка в это время посещала рестораны столицы.

Там она рассчитывалась своей банковской картой. Также планировала арендовать элитный автомобиль.

Что грозит блогеру

Анонимные источники в правоохранительных органах также сообщили, что 5 июля задержали Екатерину Якимив с ее киевским другом. Их доставили в один из следственных изоляторов Харькова.

В полиции открыли уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Задержанная может выйти под залог 3 миллиона гривен.

Журналисты 24 канала пытались получить официальное подтверждение этих данных. Однако там ответили только то, что "информация уточняется".

Что было о ней известно ранее

28 декабря 2021 года патрульная полиция сообщила, что девушку поймали пьяной за рулем Porshe. Она не только была с явными признаками опьянения, но и агрессивно вела себя.

Также тогда отметили, что это уже не первое нарушение такого плана этой девушки. Однако не уточнили сколько раз ее замечали пьяной за рулем.

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