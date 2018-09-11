Блогера и ветерана АТО Ананьева задержали в Днепре: известны подробности

10 сентября в Днепре задержали известного блогера, писателя и ветерана АТО Валерия Ананьева.

О задержании он сам сообщил на своей странице в Facebook.

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Вечером 10 ноября в одной из местных библиотек в Днепре должна была состояться презентация книги Валерия Ананьева "Следы на дороге", куда он и направлялся.

Впоследствии стало известно, 25-летнего блогера задержали за старым делом, "которое подозрительно неожиданно восстановили именно сегодня".

Его задержали по статье части 2 статьи 122 УК, в которой говорится о "нанесении телесных повреждений".

В комментарии 24 Канала в полиции Днепра подтвердили, что расследуют драку, участником которой, якобы был, блогер.

Смотрите видео комментарий официального представителя Нацполиции Днепропетровщины относительно задержания Валерия Ананьева:

Журналисты выяснили, что драка, за которую задержали парня, произошла еще в январе 2016-го года.

В отделении полиции Ананьева таки решили оставить на ночь, а на 13:00 вторника уже назначили заседание суда, на котором ему будут избирать меру пресечения.

Парень не растерялся и общался с журналистами, раздавал автографы на книге, презентация которой в Днепре так и не состоялась, просто в участке.

Кто такой Валерий Ананьев?Украинский блогер, писатель и путешественник, является ветераном войны на Донбассе. Был тяжело ранен и контужен в боях под Славянском и Углегорском. Все время в АТО вел видеоблог, пытаясь показать войну и будни украинской армии. Ананьев неоднократно публиковал видео с передовой.



В августе 2018-го вышла его дебютная книга "Следы на дороге", в которой говорится о войне на Донбассе.