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      Блогер хотела съесть живого осьминога в эфире, но он напал на нее: видео

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      Китайского блогерка атаковал осьминог, которого она хотела съесть
      Китайского блогерка атаковал осьминог, которого она хотела съесть / Скриншот с видео

      Китайский блогер решила полакомиться живым осьминогом в прямом эфире, из-за чего стала жертвой нападения гигантского моллюска.

      Как видно на видео, которое опубликовало Daily Mail, блогер запустила прямую трансляцию и тогда осьминог начал обороняться – присосался щупальцами к ее лицу.

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      Судя по реакции девушки, сначала она не испугалась поведения животного. Однако позже начала волноваться и расплакалась, ведь поняла, что осьминог не отпускает ее.

      Блогер несколько раз пожаловалась на то, что испытывает сильную боль, и расплакалась, когда не смогла отцепить щупальца от кожи лица. Впоследствии, девушка все же смогла освободиться от животного. Однако, на ее щеке осталась небольшая рваная рана и выступила кровь.

       

      blog_ava
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      Теги: Мир животных Китай Сеть Курьезные новости
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