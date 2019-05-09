Блогер хотела съесть живого осьминога в эфире, но он напал на нее: видео

Китайский блогер решила полакомиться живым осьминогом в прямом эфире, из-за чего стала жертвой нападения гигантского моллюска.

Как видно на видео, которое опубликовало Daily Mail, блогер запустила прямую трансляцию и тогда осьминог начал обороняться – присосался щупальцами к ее лицу.

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Судя по реакции девушки, сначала она не испугалась поведения животного. Однако позже начала волноваться и расплакалась, ведь поняла, что осьминог не отпускает ее.

Блогер несколько раз пожаловалась на то, что испытывает сильную боль, и расплакалась, когда не смогла отцепить щупальца от кожи лица. Впоследствии, девушка все же смогла освободиться от животного. Однако, на ее щеке осталась небольшая рваная рана и выступила кровь.