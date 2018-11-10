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      Блогершу из Австралии не пустили в Лувр из-за слишком откровенного платья

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      Австралийскую блогершу на пустили в откровенном платье в Лувр
      Австралийскую блогершу на пустили в откровенном платье в Лувр / Instagram / @mewsha

      Австралийская блогерша Ньюша Си сильно возмутилась в соцсетях после инцидента в Париже. Из-за прозрачного платья с откровенным декольте охранники не пустили ее в знаменитый Лувр.

      Об этом сообщается на The Independent.

      Посмотреть на легендарную "Мону Лизу", скульптуру Александра Великого и другие известные экспонаты блогерше так и не удалось. Звезда соцсетей рассказала, что весомых причин на то, чтобы не впустить ее в музей не было. Охраннику просто не понравился наряд, в котором она пришла на экскурсию.

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      "На сайте музея нет информации о дресс-коде, в правилах относительно вида посетителей указано, что в Лувр нельзя заходить голым, босым или в купальнике", – отметила Ньюша.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Newsha Syeh (@mewsha)

       

      Девушка добавила, что "мимика и движения охранника были очень неприятные и страшные" и он сказал ей прикрыться с "полными ненависти глазами". Возмущенная блогерша подытожила, что эта ситуация разбила ее сердце, а правила музея она назвала архаичными. В Лувре пока ситуацию не прокомментировали.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Newsha Syeh (@mewsha)

       

      Похоже, девушка впоследствии все же посетила исторический памятник со своим бойфрендом, но надела более скромный наряд.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Newsha Syeh (@mewsha)

       

       

      Теги: Новости Франции Эротика Мода LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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